2 Özel Banka ve Vakıfbank İle Birlikte Limitleri Yükselti! 130.000 TL Tutarlı Kredi Kimlikle Verilecek!

Vakıfbank ile birlikte iki özel banka limitleri yükseltti. Limiti yükseltilen tutar 130 bin lira olarak belirlendi. Kimlik ile başvuru yapılarak kredi kullanılabilecek. Krediye katılım sağlamak isteyenlere kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda destek verecek. İşte yüksek limitli kredinin detayları…

Vakıfbank, iki özel banka ile hareket ederek kredi limitlerini yükselti. 130 bin lira tutarlı krediler kimlik kartları ile alınabilecek. Bu bankalardan yüksek limitli kredi almak isteyenler, bankaların politikalarını benimsemeleri gerekir. Yüksek limitli krediye başvuru yapacak olan müşteriler anında onay alabilecek. Alınacak krediler ihtiyaç kredisi olarak kullanılabilir. Başvuru yapılması halinde, banka başvuru sahibinin kredi notuna göre karar verecek. 130 bin lira tutarında kredi alındığında diğer bankalara olan borçların kapatılması da sağlanacak. Sizlerde banka politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurunuzu yaparak yüksek limitli kredilerden faydalanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası yürütmüş olduğu uygun kampanyalar ile adından söz ettiriyor. Özelikle kredi kullanmak isteyen kişiler, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapıyor. Kendilerine uygun olan kredileri müşterilerine yansıtan Yapı Kredi Bankası, kredi başvurularını şubelerden almanın yanı sıra internet üzerinden de başvuruları kabul ediyor. Kredi notu bankanın benimsediği düzeyde ise 36 ay vadeli krediden faydalanabilirsiniz. Kredi ödemesinde 3 ay erteleme fırsatı da mevcut bulunuyor. Sizlerde yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olarak internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuruda bulunmak için internet bankacılığı şifresinin mevcut olmasını unutmayın.

Vakıfbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamu Bankası olarak bankacılık hizmeti sunan Vakıfbank müşterilerine yüksek limitli kredi fırsatı sunuyor. Uygun faiz oranları ile müşterilerine 130 bin lira tutarında kredi veren banka aynı gün içinde kullandırıyor. Emekli olan vatandaşlar ile uzun süreli çalışan müşteriler, banka üzerinden kredi kullanabilir. Kredi kullanmak isteyen emekli kişiler emekli maaşlarını banka üzerine taşımaları gerekir. Alınacak kredinin ilk ödemesi 3 ay ertelemeli olarak yapılabilir.