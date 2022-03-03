2 Mart reyting sonuçları! Sadakatsiz mi Kuruluş Osman mı zirvede

AB, ABC ve Total gruplarında en çok hangi dizi izlendi? Sadakatsiz reyting sonuçları düştü mü? 2 Mart Oğlum reyting sıralamasında kaçıncı oldu? İşte detaylar…

Günlük reyting sonuçları dizilerin kaderini belirlemeye devam ediyor. RTÜK’ün belirlediği reyting sonuçları ise farklı alt gruplara bölünüyor. Seyircilerin sosyal statülerine göre AB, ABC ve total gruplarında en çok izlenme oranlarına ulaşan dizi ve programlar yer alıyor. 2 Mart reyting sonuçları belirlendi. 2 Mart 2022 reyting sonuçlarına göre zirvede yer alan dizi Oğlum oldu. Show TV’nin yeni dizisi Oğlum dram ağırlıklı senaryosuyla seyirciyi etkisi altına almayı başardı. Efe’nin Kaan’ı öldürdüğünü itiraf etmesi ile yeni bir süreç başladı. Efe cezaevine gönderilirken ailesinin yaşadığı duygusal anlar seyircinin ekran başına kilitlenmesine neden oldu. Totalde liderlik koltuğuna oturan Oğlum dizisi rakiplerini geride bıraktı.

Sadakatsiz reyting oranları hayal kırıklığı yarattı

Kanal D’nin fenomen dizisi Sadakatsiz reyting oranları her hafta düşmeye devam ediyor. Reyting rekortmeni dizinin final yapması bekleniyor. Senarist değişikliğinin ardından kan kaybı yaşayan Sadakatsiz, reyting sıralamasında da geride kaldı. Oğlum dizisine liderlik koltuğunu kaptıran dizi, totalde Kuruluş Osman’ı da geçemedi. İhanet temasının işlendiği yapım sosyal medya gücünü ise korumayı başardı. AB grubunda ilk beş arasına girememesi ise erken finalin sinyali olarak yorumlandı.

Kuruluş Osman reyting mücadelesi

ATV’nin iddialı dizisi Kuruluş Osman 2 Mart reyting sıralamasında 4’üncü oldu. Yüksek bütçesine rağmen zirveye yerleşemeyen dizinin sezon sonunda final yapması gündeme geldi. Diriliş Ertuğrul’un yakaladığı başarıya kıyasla geride kalan Kuruluş Osman dizisi seyirci tarafından yetersiz bulundu. Kemik izleyici kitlesine rağmen rakiplerine fark atamadı. Yayın gününün değiştirilmesi de gündeme geldi. FOX TV’nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar ise henüz seyirci nezdinde beklediği ilgiye ulaşamadı. Totalde ilk on arasına girmeyi başaran dizi, aynı kanalda yayınlanan ana haber bültenin gerisinde kaldı. Fox ana haber bülteni günü ikinci sırada tamamlayarak başarısını taçlandırdı.

