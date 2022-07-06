2. El Araç Alım Satımında Dikkat! bugün duyuruldu

İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında söz konusu taşıtın mülkiyeti ile satış bedelini aynı anda ve güvenli şekilde el değiştirmesi için Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi ile bütünleşmiş olarak çalışacak Güvenli Ödeme Sistemi Ziraat Bankası şubelerinde, internet bankacılığı ve Ziraat Mobil kanalları ile müşterilerinin kullanımına sunmuştur. Bu işlem ile taşıt alım satım işlemleri hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

2.El Araç Alım Satımında Dikkat!

Alıcı ve satıcının farklı kanallardan işlem başlatabildiği uygulamanın kullanımına ilişkin detaylar haberimizin detaylarında yer alıyor. Güvenli Ödeme Sistemini kullanabilmek için Ziraat Bankası müşterisi olmak gerekmektedir. Güvenli Ödeme Sistemi’nde araç alım-satımı beş adımda yapılır.

Birincisi, satıcı Güvenli Ödeme Sistemi’nde başvuru oluşturur. İkincisi, alıcı, cep telefonuna gelen referans numarası ile alıcı kaydını yaparak işlemi onaylar ve hesabındaki ilgili tutar para araç bedeli olarak Ziraat Bankası güvencesine alınır. Üçüncüsü, taraflar birlikte notere giderek referans numarası üzerinden devir tescil işlemlerini gerçekleştirir. Dördüncüsü, noterde işlemler tamamlandığı zaman Ziraat Bankası güvencesinde bulunan araç bedeli otomatik olarak satıcının hesabına aktarılır. Beşinci olarak taraflar SMS ile bilgilendirilir.

Güvenli Ödeme Sistemi!

İnternet şube ve Ziraat Mobil’den Güvenli Ödeme Sistemi ile araç alış-satışı yapabilmek için başvuru süreci sadece iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi satıcı kaydının yapılması gerekmektedir. Ruhsat sahibinin sisteme giriş yaparak Ödemeler kısmından ikinci el araç/satışa giriş yapıldıktan sonra satıcı işlemleri menüsünden; aracın plakası, satış tutarı ve alıcı cep telefon numarası giriş ile hesap seçimi yaparak satıcı kaydını oluşturması gerekmektedir. Satış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya işlem referansı SMS ile bildirilir.

İkincisi alıcı kaydının yapılması gerekmektedir. Aracı alacak kişinin sisteme giriş yaparak ödemeler kısmında ikinci el araç/satışa giriş yapılarak alıcı işlemleri menüsünden; cep telefonuna gelen referans numarası ile işlemin detaylarını görüntülemesi ve hesap seçimi yaparak alıcı kaydını oluşturması gerekmektedir. Alış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya araç bedelinin güvence altına alındığı ve devir tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere notere gitmeleri gerektiği SMS ile bildirilir.

Ziraat Bankası şubelerinden Güvenli Ödeme Sistemi ile araç alış-satış yapabilmek için; başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi, satıcı kaydının yapılması: Ruhsat sahibinin/Ruhsat Sahisi adına işlem yapmaya yetkili kişinin herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurarak satış kaydını yaptırması gerekmektedir. Satış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya işlem referansı SMS ile bildirilir.

İkincisi, alıcı kaydının yapılması: Alıcı/Alıcı adına işlem yapmaya yetkili kişinin herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurarak alış kaydını yaptırması gerekmektedir. Alış kaydı ile birlikte satıcı ve alıcıya araç bedelinin güvence altına alındığı ve devir tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere notere gitmeleri gerektiği SMS ile bildirilir.

İşlem ücreti için Ziraat Bankası müşterilerine sağlanacak hizmet bedeli olarak, Ziraat Bankası tarafından her bir işlem karşılığında Satıcıya aktarılacak olan araç satış bedelinden mahsup edilmek sureti ile 20 TL ücret alınacaktır. Söz konusu ücretin 10 TL’sini işlem katılım payı olarak Türkiye Noter Birliği’ne aktarılır. Ayrıca, ücretin alınması satışa konu taşıtın alıcı adına tescil edilmesi koşuluna bağlıdır.

İşlem saati, Ziraat Bankası şubelerinden mesai saatleri içerisinde, İnternet Bankacılığı/Ziraat Mobil’den 7/24 işlem başlatılabilir. Ayrıca hafta içi mesai saatleri nedeniyle araç alım-satım işlemlerine zaman ayıramayan Ziraat Bankası müşterilerinin İnternet Bankacılığı/ Ziraat Mobil kanalı ile işlem başlatarak nöbetçi noterlerde hafta sonu da işlem yapılabilir. İşlem iptali için, noterlikte araç satış sözleşmesine ilişkin noterlik makbuzunun kesinleşmesinden ve aracın alıcı adına tescil edilmesinden önce alıcı ve satıcı tarafından işlem iptal edilebilir. Ayrıca alıcı ve satıcı tarafından iptal işlemi yapılmasa dahi, satıcı tarafından yapılan başvuru gününü takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar noterlikte tescil işlemi gerçekleştirilmezse başvuru gerçekliliğini kaybedebilir.