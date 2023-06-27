Aktif Bank ve Şekerbank, 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, müşteriler 36 ay vadeye kadar bu krediyi kullanabilirler. İhtiyaç sahibi olan kişiler, Aktif Bank ve Şekerbank üzerinden kredi başvurusu yaparak onaylanan krediyi hızlı bir şekilde kullanabilirler. Aktif Bank ve Şekerbank, özellikle özel şartlara ve düşük kredi notuna sahip kişilere de kredi imkanı sunan bankalar arasında yer almaktadır.

Aktif Bank 30.000 TL Kredi Başvurusu

Aktif Bank üzerinden 30.000 TL kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, banka şubelerine gitmelerine gerek olmadan dijital platformlar üzerinden işlem yapabilirler. Kredi başvurusu için internet sitesine veya bankanın SMS hizmetine mesaj göndererek hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz.

İnternet sitesine giriş yaparak başvuru formunu doldurabilir ve istediğiniz kredi miktarını ve vadeyi seçebilirsiniz. Başvuru sonucu sayfa üzerinde size bildirilecektir. Onay almanız durumunda, genel müdürlük tarafından aranacaksınız. SMS ile başvuru yapmak isterseniz, "Kredi" yazıp boşluk bırakarak kimlik numaranızı yazıp 3050 numarasına gönderebilirsiniz. Yaklaşık 5 ila 10 dakika içinde kredi başvuru sonucu cep telefonunuza mesaj olarak gelecektir.

Şekerbank 30.000 TL Kredi Başvurusu

Şekerbank da yeni bir kredi kampanyası başlatarak 30.000 TL kredi imkanı sunmaktadır. Şekerbank şubelerinden başvuru yapmak isteyenler, çalışan olmaları durumunda en az 6 aylık sigorta kaydı ve emekli olmaları durumunda emekli maaşını Şekerbank'a taşımaları gerekmektedir.

Şekerbank, ihtiyaç kredilerinde müşterilerine 3 ay ertelemeli seçenek sunmaktadır. Kredi başvurusu yaparken banka şube yetkilileri tarafından kredi değerlendirmesi yapılır ve onaylanması durumunda krediyi kullanabilirsiniz.

Ayrıca Şekerbank, emekli olan kişilere yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan kişiler, diğer bankalardaki kredi ve borçlarını kapatıp kendi ihtiyaç kredilerini 100.000 TL'ye kadar alabilirler. Bu kampanya sadece emekli olanlar için geçerlidir. Emekli olan ve kredi kullanmak isteyen kişiler, Şekerbank şubelerine giderek bu kredileri nasıl alabileceklerini öğrenebilir ve başvurularını hemen yapabilirler. Aktif Bank ve Şekerbank, 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası düzenleyerek müşterilerine kolaylık sağlamaktadır. Kredi başvurusu için bankaların dijital platformlarını kullanabilir ve onay almanız durumunda krediyi hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.