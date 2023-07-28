QNB Finansbank ve Denizbank, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara yönelik yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında belirli şartlar dahilinde başvurular yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Bankaların kredi politikalarına uygun olarak işlemleri gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde başvuru sonuçlarını alabilir ve onaylanan tutarlar hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılarak aynı gün içinde kullandırılır.

QNB Finansbank ve Denizbank Üzerinden SMS ile Başvuru Yapın!

QNB Finansbank ve Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için hızlı ve kolay bir başvuru süreci sunuyor. Vatandaşlar, cep telefonları üzerinden SMS atarak istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir ve nakit onayı alabilirler. Kredi puanı uygun olan vatandaşlar, sadece SMS ile başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanma imkanına sahip olurlar.

Ayrıca, vatandaşlar SMS haricinde internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden de kredi başvurusu yapabilirler.

SMS Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank ve Denizbank, SMS yoluyla başvuru yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Başvuru için yapmanız gereken adımlar şu şekildedir:

QNB Finansbank için: TC Kimlik numaranızı "5030" numarasına mesaj olarak gönderin ve başvurunuzu hızlıca yapın. Başvurusu onaylanan tutar, hemen hesabınıza gönderilecektir. Kredi notu uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli işlem yapılmaktadır. Denizbank için: KREDİM TC KİMLİK Doğum Tarihi GG.AA.YY şeklinde bir mesaj atarak başvurunuzu gerçekleştirin. Kredi notu uygun olan vatandaşlar, başvuruları sonrasında kredi kullanma imkanına sahip olacaklardır. Her iki banka da 5 dakika içerisinde başvuru sonuçlarını vatandaşlara iletmektedir.

QNB Finansbank ve Denizbank tarafından sunulan bu ihtiyaç kredisi kampanyası, hızlı ve kolay bir şekilde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sunuyor. Hesaplı ve hızlı bir şekilde nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler, bu kampanyadan yararlanarak ihtiyaçlarına çözüm bulabilirler. Başvuruların kolaylıkla yapılması ve kısa süre içinde sonuç alınması, vatandaşların işlerini hızlandırarak maddi açıdan rahatlama sağlayacaktır. Bu kampanya, QNB Finansbank ve Denizbank müşterilerine güvenilir bir finansal çözüm sunmaktadır.