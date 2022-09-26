2 Bankadan Açıklama Var! Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası Borçlarınızı Kapatacak! Son 10 Gün...

2 bankadan yeni bir müjdeli haber verildi. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası yaptığı bu açıklama ile birlikte başvuru yapacak olan kişilere 5 dakika içinde sonuç vereceğini açıkladı! Nakit kredi almak isteyenler, bu banka üzerinden hemen başvuru yapabilecek ve onaylanan kredileri hesaplarına atarak anında kredi kullanabileceklerdir.

Başvuru yapacak olan kişiler 10 gün içinde başvuru yapması da istenen diğer şartlar arasında gösteriliyor. Başvuru yaparak kredi almak için sizlerde hemen işlem yapacak ve onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içinde kullanacaksınız. Garanti Bankası ve Yapı kredi bankası bu kampanyadan faydalanacak olan kişilere, belli şartlar dahilinde kredi vereceğini açıkladı.

Bütün banka borçlarınızı hesapladıktan sonra bu iki banka sizlere yüksek limitli güncel olan kredi kartı ve kredi borçlarınızı kapatacaktır. Konut kredisi ve taşıt kredisi borçları bu kampanya ile kapanmıyor. Bu bankalardan nakit kredi ile birlikte borç kapatma kredisi alacak kişilerde başvuru yapabileceklerdir. Kamu bankaları çok az sayıda borç kapatma kredisi verirken özel bankalar bu konuda birbirileri ile yarışmaktadır. Özel bankalar ayrıca düşük faizlerle kredi vererek borç kapatma kredilerinde vatandaşların ödeyeceği limitlerde kredi almasına özen göstermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Yapı Kredi Bankası üzerinden 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi alabileceksiniz. Banka üzerinden başvuru yapmak isteyenler en yakın yapı kredi bankası şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Yapı kredi bankası kredi başvurusu için kimlik gelir belgesi ve bankalardaki olan borçlarınızı gösteren belgeler ile giderseniz, aynı gün içinde kredi kullanabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Garanti Bankası başvuru yapmak isteyenlere sadece banka şubelerinden işlem yapacak. Düşük faizlerle 100 bin TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde 24 ay vadeli kredi vermesi dikkat çekiyor. Özellikle emekli olan kişilerin başvuru yapması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden bu kredileri alabileceğini söylemek istiyoruz. Başvuru yapacak olan kişiler 50 bin TL'ye kadar ise gelir belgesiz kredi alabileceklerdir. Güncel kredi faiz oranları banka tarafından günlük olarak değişmektedir. Bu sebeple bankanın internet sitesine girerek başvurunuzu yapabilirsiniz.