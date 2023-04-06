2 banka üzerinden emekli maaşı alanlara faizsiz 55.000 lira ödeme yapılacak

Faizsiz bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için başlatılan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Kredi işlemlerini yapabilecekler ve nakit kredi kullanılabileceklerdir. Türkiye'de bulunan katılım bankaları yapmış oldukları tüm bankacılık işlemlerinde faiz yerine kar payı uygularken bu bankalardan kredi kullanacak olan kişilere de faizsiz olarak yeni bir kredi paketi açıklandı. faizsiz bireysel ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası tarafından başlatılan bu kampanyalara katılarak sizler de işlem yapabilir ve bireysel kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara emekli maaşı hesapları üzerinden işlemler gerçekleştirilir ve maaş müşterisi olmamanız durumunda Kredi puanınızın düşük olmasını da gözler sayarsak maaş taşıma işlemleri sonrasında kamu bankaları üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat katılım Bankası Vakıf katılım Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak akit kredi olacak olan tüm vatandaşlar başvuru şartları dahilinde işlemlerini gerçekleştirebilirler ve başvuru şartları uygun olan herkes işlemlerini bu bankalardan faizsiz olarak ve İslami şartlara uygun olarak gerçekleştirebilmektedirler. iki banka üzerinden de kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlem yapabilmektedir ve faizsiz ihtiyaç kredisi ile birlikte aynı zamanda bankacılık işlemlerini de faizsiz olarak yapabilmektedir.