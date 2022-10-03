1999 yılından önce sigortalı olanlar müjde! 49 yaş altında Erken emeklilik açıklaması yapıldı! Son dakika

Yakın zamanda erken emeklilik için istenen şartlar ortaya çıktı. 1999 yılından önce sigortalı olan kişiler erken emekli olabilecek mi? Erken emeklilik 2022 yılında çıkacak mı? 49 yaş ve altında olan vatandaşlar erken emeklilikle ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Erken emekli olmak için vatandaşların prim gün sayısı ve çalışma günlerini doldurmaları gerekiyordu. Yeni yapılan güncelleme nedeniyle bu konu ortadan kaldırıldı. Bu nedenle erken emeklilik hakkı bulunanlar mağdur oldu.

Erken Emeklilik Nedir?

Erken emeklilik nedir? Erken emeklilik, normal şartlara göre daha erken emeklilik hakkı elde etmektir. Erken emekli olmanın bazı kuralları bulunur. Erken emeklilikte ayrıca borçlanma yaparak şartları tamamlayabilirsiniz.

Doğum Borçlanması

Kadınlar yaptıkları her doğum için 760 gün prim borçlanması yapabilir. Bu borç türünden faydalanmak için doğumdan önce mutlaka sigortalı olmalısınız. Doğum gerçekleştirdikten sonra sigortalı işe başlayan kadınlar bu haktan yararlanamaz.

Askerlik Borçlanması

Erkeklerin askerlik yaptıkları süreyi borçlanmaya katabilir. Askerlik borçlanması ile prim gününü doldurabilirsiniz.

Erken Emeklilik İçin Şartları Nelerdir?

Yeni güncelleme sonrası erken emeklilik hakkı bulunan kişiler bu haktan yararlanamıyordu. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı bir işte çalışıyorsanız emeklilik dilekçesi verebilirsiniz. Emekli maaşı almak için 25 yıl sigortalı olarak çalışmanız gerekir. Ayrıca 5225 günü tamamlamalısınız. Böylece erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz. Yeni karar sonrasında 49 yaşından küçük olanlarda bu haklarını kullanabiliyor.