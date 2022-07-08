19.000 TL Ödemeler Kişilerin Banka Hesaplarına veya IBAN Numarasına Yatırılmaya Başlandı!

Banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 19000 TL'ye kadar bu bankalar üzerinden iban numaralarına ödeme alabilmektedirler. Birden fazla bankanın başlatmış olduğu bu kampanyada kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi ödemesi yapılmaktadır. Kredi puanı 1500 ve üzerinde olan her vatandaş, özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalara katılarak kendi bankalarından iban numaralarına ödeme alabilirler.

YAPI KREDİ BANKASI 19.000 TL ÖDEMELİ KREDİ KAMPANYASI

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 19000 TL kredi kullanmak istiyorsa, ne banka kredi politikalarına uygun olduğunu düşünüyorsa, Yapı Kredi Bankası üzerinden hemen başvuru gerçekleştirebiliyor. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere cep telefonları üzerinden mesaj atarak, kredi imkanı sunuyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde kredi onayı verilmekte ve onaylanan tutarı en yakın banka şubesi üzerinden kullana bilmektesiniz. Banka hesabı olan vatandaşlar ise bankanın internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak buradan şubelere gitmeden, hem bankacılık işlemlerini yapabilir, hem de kredi ve kredi kartı başvurularını gerçekleştirebilir.

GARANTİ BBVA BANKASI 19.000 TL ÖDEME

Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması yeterli olmaktadır. Son işyerinizde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyorsanız o 90 gün bu ertelemeli olan bu kredi kampanyasına katılabilir ve sizlerde banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında onay alabilirsiniz. Garanti Bankası, ayrıca emekli olan kişiler ile birlikte devlet memuru olan vatandaşlar içinde kredi imkanları sağlayan bankaların başında gelmektedir. Garanti Bankasının resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi, kampanyalar hakkında bilgi almanız mümkündür.

AKBANK KREDİSİ

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler, Akbank Direkt uygulamasını kullanıyorlarsa kendi iban numaralarına buradan, başvurularını gerçekleştirip, onay aldıktan sonra ödeme yapabilirler. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasında, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapacak olan tüm vatandaşlar için başvuru yaptıktan sonra, masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunulmaktadır.