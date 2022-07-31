19 dan sonra 50.000 TL ödemelerde sorun yok! Hesaplarınızı kontrol edin...

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar saat 19.00'dan sonra işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda hesaplarını ödeme alabilecek. Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere sms ile ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusunda bulunmanıza olanak sağlanacaktır. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyguda kendi banka hesabı olan vatandaşları hemen ödeme yaparak ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak.

Akbank üzerinden ekonomik sıkıntı yaşayan ve Acil para isteyen vatandaşlar için sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapılmaktadır. Ağustos ayı itibarıyla yaz kredisi kampanyası devam ederken bankalardan 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara daha düşük faiz oranları ile kredi kullandırılmaktadır.

Akbank resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ve işlemlerinizi buradan hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar 36 ay vadeli olarak Kredi imkânından faydalanacak olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde Kredi sonucu vermektedir.

Acil kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan kredi tutarı hemen Akbank direkt uygulaması üzerinden vatandaşların hesaplarına yatırılır.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu olarak sms ile işlem yapmak istiyorsa Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermesi durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olacaktır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar nakit ihtiyaçları olması durumunda da banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirerek Bu banka üzerinden kredi kullanabilmektedir. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler yapılarak hızlı bir şekilde sonuç verilmektedir.