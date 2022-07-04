18:20'den Sonra Gece Geç Saatlere Kadar Ödemeler Devam Edecek! Nakit İsteyenlere 22000 TL Ödeme Haberi Geldi...

22000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bu geceye kadar yapacakları başvurularda, düşük faiz oranlarından yararlanarak Kredi kullanabilecekler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda özel bankalar tarafından başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de kredi imkanından faydalanabilecekler. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu nakit kampanyalarına katılmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Denizbank

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak hemen işlemlerini gerçekleştirebilir. Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda bankanın resmi internet sitesi üzerinden de işlemlerini yaparak, kredi alabileceği haberini vermek istiyoruz. yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi sonucu imkanı sunulmaktadır.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak için cep telefonunuz üzerinden SMS atabilir veya bu bankada hesabınız varsa, mobil uygulamayı kullanarak işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin. 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, bu bankada hesabınızın olması durumunda, şubelere gitmeden ihtiyaç kredinizi hemen aynı gün içinde hesaba yaptırabileceğiniz bu, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz. 444 25 25 numaralı Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden ise hem kredi başvurusu, hem de kredi sorgulamaları kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Başvurularını banka şubeleri üzerinden yapacak olan vatandaşlar ise 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu hemen öğrenebilmektedirler.