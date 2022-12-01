180.000 TL’lik Tata Tiago Türkiye’ye geldi! Peynir ekmek gibi satacak! İşte Tata Tiago teknik özellikleri

Peynir ekmek gibi satacak! 180.000 TL’lik Tata Tiago Türkiye’ye geldi! İşte Tata Tiago teknik özellikleri... Ülkemizdeki otomobil fiyatlarının hayli arttığını söyleyebiliriz. Öyle ki artık sıfır bir otomobil almak için 370 bin TL'lin bir rakamı gözden çıkarmamız gerekiyor. Peki bu fiyatların altına yeni, sıfır bir otomobil almamız mümkün değil mi? Aslında mümkün, fakat bunun için birkaç ufak detayı es geçmememiz lazımdır. Haber24 olarak Türkiye'ye gelen Tata Tiago hakkında bilgiler veriyoruz.

Bu otomobil Türkiye'de yok satacak, peynir ekmek alınacak diyebiliriz. 180.000 TL’lik Tata Tiago Türkiye piyasasına giriş yaptı. Genellikle Asya piyasasında güçlü bir görünüm çizen Tata markası, en fazla satan modellerinden bir tanesi olan Tiago’yu Türkiye piyasasında satışa sundu.

İşte Tata Tiago Teknik Özellikleri

Türkiye’deki otomobiller, aslında birçok piyasadaki modele göre üst seviyede yer almakta. Yani ülkemizde satılan en ucuz, en boş model bile aslında fazlasıyla modern diyebiliriz. Hindistan’ın en çok satan otomobil markalarından bir tanesi olan TATA, ülkemizdeki faaliyetini arttırmak bağlamında düğmeye bastı. İddialara göre TATA, Tiago modelini Türkiye sektöründe satışa sunmak için geri sayıma geçmiş halde.

2022 Tiago 3765 mm uzunluğunda, 1677 mm genişliğinde ve 1535 mm yüksekliğindedir. Daha büyük dış boyutlar, bir araca yolda daha güçlü bir duruş sağlar. Tiago, 2400 mm uzunluğunda bir dingil mesafesine sahiptir. Uzun dingil mesafesi, otomobili yüksek hızlarda daha dengeli hale getirir ve arka koltukta daha iyi diz mesafesi sağlarken, daha kısa dingil mesafesi otomobili daha çevik hale getirir.

2022 Tata Tiago, 242 litre bagaj alanına sahiptir. Tiago'nun yerden yüksekliği 170 mm'dir. 2022 Tiago temel modelinin lastik ebadı 175/65 R14 ve en üst model 175/60 ​​R15 lastik kullanıyor. Daha büyük tekerlekler üzerinde çalışan arabalar daha iyi kullanım ve stil sağlar. Ancak, bu avantajlar verimlilik pahasına gelir. Daha büyük tekerleklere sahip olmak, daha fazla metal ve daha fazla dönen kütle anlamına gelir. Bu nedenle, sürüş kabiliyetinizi, performansınızı ve kilometre performansınızı olumsuz etkiler.

Tata Tiago 180 bin TL’lik fiyatıyla segmentinde rakibi kalmayacak. Hali hazırda ülkemizde düşük fiyat aralığına çok çok otomobil kalmadığını düşünecek olursak, Tata’nın bu hamlesinin çok yerinde olduğunu görüyoruz.

haber24.com özel haber