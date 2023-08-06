Türkiye'de emeklilik düzenlemeleri önemli bir konu olarak gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na emeklilik düzenlemesi ile ilgili talimatlar verdi. Bu yeni düzenlemeler ile 8 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için kademeli emeklilik formülü getirileceği açıklandı. Buna ek olarak, erken emeklilik imkanı da gündeme geldi ve bu konudaki çalışmaların seçim sonrasında hız kazanacağı belirtildi.

Emeklilik düzenlemeleri, özellikle erken emeklilik konusunda vatandaşlara takıldıkları engelleri aşma imkanı sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilik talimatı ile ilgili detaylar netleşti. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu. Bununla birlikte, erken emeklilik fırsatları da sunuluyor.

1800 Prim Günü ile Erken Emeklilik

Erken emeklilik yollarından biri, SGK'dan 1800 prim günle emeklilik formülüdür. Kişinin çalışma hayatı boyunca belirli bir oranda iş gücü kaybı yaşaması gerekiyor. En az yüzde 60 iş gücü kaybı yaşayan bireyler, 1800 prim gününü doldurduktan sonra erken emekli olabiliyorlar.

Bu formülü kullanarak erken emekli olmak isteyenlerin en az 5 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekiyor. Ayrıca, sigortalının en az 10 yıl sigortalı olması ve iş gücü kaybının oluşması durumunda erken emeklilik başvurusu yapılabilir. Tüberküloz, AIDS, organ yetmezlikleri, beyin felci, Parkinson, kanser gibi birçok hastalık, iş gücü kaybını belgelemek adına kabul ediliyor.

Malulen Emeklilik Şartları

4A, 4B veya 4C sigorta kollarından herhangi biriyle sigortalı olanlar malulen emekli olma hakkına sahiptir. En az 10 yıl çalışmış olmaları ve en az 1800 prim ödemeleri gerekmektedir. Çalışanın iş gücü kaybının en az yüzde 60 oranında olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. Ayrıca, SSK'lının işten ayrılması, Bağ-Kur'lunun ticari faaliyetine son vermesi ve Emekli Sandığı üyesinin görevinden ayrılması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilik düzenlemesi talimatı, vatandaşlara emeklilik süreçlerinde daha fazla esneklik ve erken emeklilik imkanı sunma amacını taşıyor. Bu düzenlemeler, emeklilik planlaması yapan bireyler için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.