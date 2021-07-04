180 Ay Vadeye Kadar, 350.000 TL Konut Kredisi Kampanyası Başladı, İlk 3 Ay Ödeme Yapmayacaksınız

Son dakika olarak yeni bir kampanya başladı. 180 ay vadeli konut kredisi veren bankalar yeni kampanyalarını resmi internet sitelerinden duyurdu. Sizlerde bu bankalardan uygun faizlerle konut kredisi alabilirsiniz. Ev sahibi olma hayali olan herkes, bu kredilere başvuru yaparak uygun faiz ve uzun vade ile işlem yapabilirler.

Konut kredisi, müşterilerin ev almaları için bankalardan aldıkları destek kredisidir. Alacağınız evi bankaya ipotek göstererek belirli faiz ve vadeler ile kredi kullanabiliyorsunuz. Her bankanın kendine özel kredi kampanyası ve başvuru şartları vardır. Sizlerde bu şartlara göre alacağınız evin hayalini kuruyorsanız bankalardan destek kredisi alabilirsiniz. Konut kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizin kredi sicilinize göre onay verecektir. Eğer kredi siciliniz uygun değilse maalesef onay alamazsınız. Ayrıca konut kredisi taksitlerinizi ödeyebilecek bir gelire de sahip olmanız gerekiyor. Bu şartlara uygun olmanız durumunda banka sizlere kolay bir şekilde kredi imkanı sağlayacaktır.

Vakıfbank 180 Ay Vadeye Kadar Uygun Faizle Konut Kredisi Vereceğini Duyurdu

Konut kredisi başvurusu yaptığınızda şartlarına uygun olursanız en uygun faizleri Vakıfbank üzerinden alabilirsiniz. Banka devlet destekli bir banka olduğu için konut kredilerinde sizlere 180 ay vadeye kadar ve uygun faizlerle kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi alacağınız zaman en yakın Vakıfbank şubesine giderek hemen kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Vakıfbank verdiği konut kredilerinde müşterilerine dilerse 1 yıl ertelemeli imkan da vermektedir. 1 yıl sonra ödemeye başlayacağınız konut kredisi başvurusu da sadece şubelerden yapılmaktadır. Vakıfbank şubelerine giderken kimlik, gelir belgesi götürmeniz ve alacağınız evin tapu fotokopisini götürmeniz yeterlidir. Kredi alacak olan kişiler alacakları evin ekspertiz değerinin yüzde 90’ına kadar kredi alabilmektedirler.

Şekerbank’tan Anında Konut Kredisi ile En Az Limit Belli Oldu

350.000 TL konut kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler için bir diğer banka seçeneği Şekerbank’tır. Bu bankadan da uygun faizlerle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Şekerbank üzerinden 180 ay vadeye kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kredi ödemelerinizi 3 ay veya 6 ay ertelemeli kampanya seçeneklerini seçerek de alabilirsiniz. Başvuru için size en yakın Şekerbank şubesine gitmeniz gerekmektedir. Şekerbank şubelerinden yapacağınız bu kredi başvurusunda banka sizi değerlendirmeye alacak ve değerlendirme sonucuna göre sizlere kredi verecektir.

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