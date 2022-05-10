18 Yaşından Büyükseniz O Bankadan Ödeme Alacaksınız! ATM’lerden Kimlik Numaranızla Tuşlamamız Yeterli. Hayatın normal akışı içerisinde çeşitli sebeplerle acil nakit problemi ortaya çıkabiliyor. Acil nakit problemleriniz meydana geldiğinde yüksek faizli kredi kullanmak yerine çok daha uygun şartlarda ihtiyaçlarınıza finansman oluşturmayı hedefliyor iseniz nakit avans kampanyaları tam da size göredir! Bankaların nakit avans kampanyaları sayesinde günün her saatinde müracaat işlemlerini gerçekleştirerek anında finansman desteği almanız mümkündür. İşte karşınızda Türkiye'nin 3 büyük Bankası'nın 2022 bahar dönemine özel bir şekilde oluşturdukları taksitli nakit avans kampanyası ile avantajları ve çok daha fazlası haberimizde...

Yapı Kredi World taksitli nakit avans kampanyası detayları neler?

Yapı Kredi Bankası acil nakit problemlerinizi en uygun şartlarda çözümleri Yapı Kredi kartı kredi kartı ile sunmaya devam ediyor. Nakit problemleriniz meydana geldiğinde taksitli nakit avans kullanımı açısından müracaat işlemlerinizi yapmaya gerek olmadan yapabilirsiniz. Bunun sebebi ise Yapı Kredi Bankası tarafından kredi kartınıza tanımlanmış olan kullanılabilir taksitli nakit avans limiti bulunuyor. Bu şekilde ekstradan müracaat işlemlerinizi yapmaya gerek olmadan Yapı Kredi Bankası dijital bankacılık kanalları üzerinden ya da Yapı Kredi ATM'leri üzerinden anında avans çekim yapabilirsiniz. Yapı Kredi taksitli nakit avans 6 aydan 12 aya varan taksit fırsatından yalnızca yüzde 1.80 faiz oranı ile faydalanmanız mümkündür.

Kampanya katılım koşullarını bankanın internet sayfası üzerinden okuduktan sonra müracaat işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.