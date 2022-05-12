18 Yaşından Büyük Herkes Başvurduğunda Geri Ödemesiz 70 Bin TL Alacak! Zaman Daralıyor! Enflasyonun yükselmesine paralel bir şekilde piyasa rakamlarının uçuşa geçtiği bu dönemde iş bulmakta iyice zorluk çeken vatandaşların ne yapacaklarını bilmedikleri bir anda KOSGEB destekleri dertlerine derman oluyor. Mevcut piyasa koşullarında destek almadan yeni bir iş kurmak da oldukça güç ve hatta olanaksız gibi görünüyor. İşte tam da bu noktada genç girişimcilerin yeni girişim çalışmaları açısından KOSGEB hibe destekleri vatandaşların hizmetine sunuluyor. KOSGEB hibe programı kapsamında geri ödemesiz bir şekilde toplam 70 bin TL tutarında destek alınması mümkündür.

KOSGEB’den Genç Girişimcilere Büyük Destek! Detaylar Neler?

Ülkemizde kendi işini kurup işinin patronu olmak isteyen fakat yeterli sermayesi bulunmadığı için bu hayalini sürekli erteleme zorunda kalan genç girişimcilere KOSGEB tarafından büyük avantajlar sunuluyor. Son dönemlerde genç, kadın ve daha pek çok farklı kategoride bulunan girişimcilere özel faizsiz kredi sunan ve aynı zamanda hibe programları sunan KOSGEB, girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor. KOSGEB tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu ile İŞKUR desteği ile sunulan yeni genç girişimci desteği ile toplamda 70.000 TL tutarında hibe desteği alınması mümkün hale gelmektedir.

KOSGEB tarafından verilen 70 bin TL tutarında hibe desteğinden kimler faydalanabilir?

KOSGEB tarafından verilmekte olan 70 bin TL tutarında hibe desteğinden yalnızca bedensel, ruhsal ve zihinsel yeteneklerini sosyal açıdan kaybetmiş ve bunun neticesinde en az %40 oranında işgücü kaybı yaşayan vatandaşlar faydalanabilir. Engelli vatandaşların yanı sıra aynı zamanda eski hükümlüler KOSGEB tarafından verilen bu hibe programlarından faydalanabiliyor.