18 yaş üzerinde olanlara müjde! TC kimlik numarasına göre 37.000 TL ödeme veriliyor! Son Dakika

TC kimlik numarası üzerinden 37.000 TL ödeme almak isteyenler için yapılan yeni duyuruda nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içinde sonuç verilir ve bu sonuçlara göre aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilir. Başvuru yaparak nakit kullanmak isteyenler 18 yaş üzerinde olması durumunda ve bu bankalardan kredi almak istemesi halinde başvuru yaparak istedikleri zaman kredilerini hesaplarına yatırabileceklerdir. 18 yaş üzerinde olan kişiler eğer banka kredi notu 1200 ve üzerinde ise başvurusunu yaparak bu bankalardan istedikleri zaman kredi alabileceklerdir.

Denizbank başvurusu:

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyenlere banka SMS ile sonuç veriyor. SMS ile kredi notu uygun olan herkes başvuru yaparak işlem yapıyor. SMS ile kredi notuna göre işlem yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. SMS ile kredi başvurusu yapacağınız zaman başvurunuzu hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabilmek için KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atmanız gerekiyor. 3280 numarasına attığınız mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içinde sonuç veriyor ve onaylanan tutar kadar kredi aynı gün hesabınıza yatıyor.

QNB Finansbank başvurusu:

QNB Finansbank üzerinden nakit kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvuruyu banka şubelerine gitmeden de hemen yapabilirsiniz. TC Kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atmanız durumunda kredi başvurusu yapabileceksiniz. TC kimlik numarasına göre yapılacak olan işlemlerde başvuru sonucu olumlu olan kişiler Mobil uygulamadan da kredi kullanabileceklerdir.

Akbank kredi başvurusu:

Akbank müşterisi olanlar Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yapacak. AKbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız hemen şartlarınıza uygun olan kredi notuna göre işlem yapılacaktır. Banka hesabınızın olması durumunda bu bankadan kredi notuna göre ayrıca SMS ile kredi kullanmanız da mümkündür. SMS ile kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredileri hemen hesaplarına yatırabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Kredi notu uygun olan herkes başvuru yaptıktan hemen sonra krediyi hemen hesaplarına yatıracaktır.