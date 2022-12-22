18 Yaş Üzerinde Olan Kişilere ING Bank Tarafından 10.000 TL Kredi

18 yaş üzerinde olan kişilere ING Bank kredi verecek. Kişiye özgü faiz oranlarının sunulduğu kredi kampanyasının duyurusu yapıldı. İşte kredi ile ilgili detaylar…

ING Bank üzerinden başvuru yapıldığında 10 bin lira tutarında kredi kullanılabilir. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için banka tarafından onay alabilirsiniz. Banka başvuru yapan kişilerin kredi notuna göre onay veriyor. Sizlerde banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, kredi notunuzun yüksek olması durumunda onay alabileceksiniz. Kredi notu yüksek olan kişilere daha uygun faiz oranları ile kredi imkânı sunuluyor. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler bankadan kredi almak için başvuruda bulunabilir. İlk ödemede 3 aylık erteleme fırsatı da sunuluyor.

ING 10.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TC vatandaşı 18 yaş sınırını aşan kişiler bankadan kredi başvurusu yapabilir. Başvuru yapabilmek için bankanın resmi internet sitesi kullanılabilir. www.ing.com.tr linkini tıklayarak giriş yapıldığı zaman banka başvuru formu görünür. Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması halinde banka hemen onay veriyor.

Banka üzerinden başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, aynı sayfada sonucu görebilirsiniz. Başvuru yapabilmek için ayrıcı SMS yöntemi ile başvuru yapılabilir. Onay alınması durumunda kredinizi en yakın banka şubesinden kimliğiniz ile kullanabilirsiniz. Banka tarafından onay alındığında uygulanacak olan faiz oranları ile sizlere bilgilendirme yapılır. Kredi başvurusu için en yakın banka şubesine gidilebilir. Banka şubesine kimliğiniz ile başvuru yapabilirsiniz. Bankanın gerekli duyması halinde sizlerden gelir belgesi de istenebilir. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını banka üzerine taşımaları halinde yüksek limitli kredi onayı alabilir.

ING Online Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer çevrimiçi olarak başvuruda bulunmak isterseniz banka hesabınızın bulunması gerekir. Bankaya bağlı hesabın bulunması durumunda internet bankacılığı ile çevrimiçi başvuruda bulunabilir. Banka şartlarına uygun olmanız halinde hemen sonuç alabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapıldığında krediler menüsüne girilerek ihtiyaç kredisi için başvuru sekmesi kullanılır. Bankaların kampanyaları burada gözükür. 3 ay ertelemeli kredi kullanmak için kredi seçeneklerinden kredi için başvuru yapabilirsiniz.