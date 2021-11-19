18 Yaş Üzeri Olan Kişilere 18000 TL Nakit Kampanyası Duyurusu Yapıldı

18 yaşın üzerinde olan ve bankalar ile çalışması başlayan kişiler 18.000 TL nakit ödeme bankalar aracılığı ile alabilecek. Özel bankalar ve kamu bankaları ile birlikte yapılacak olan bu kampanyaya katılacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması banka kredi puanı yüksek olması gerekmekte. Başvuru yapacak olan kişiler için bankalar yapmış olduğu Bu kampanyada son dakika olarak Bugünden itibaren kredi onayı vereceğini ve acil ihtiyaçlarınız için 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli 18 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabileceğinizin altını çizdi.

Yapı Kredi Bankası İlk kampanya yapan bankalardan...

18.000 TL nakit kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda sms ile hemen ne kadar onay aldığımızı görebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bir boşluk daha bırakarak aylık geliriniz yazarak 4411 numarasına mesaj olarak gönderin.

Denizbank Anında onay verecek

Denizbank üzerinden düşük faizle 18 bin TL başvuru Yapı Kredi bankası'nda olduğu gibi sms ile yapılıyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı 3280 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan Kredi tutarı banka şubelerinden hızlı bir şekilde hesabınıza yatacak.

Akbank mobil uygulama üzerinden kredi veriyor

Akbank mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler akbank'ın mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak hemen sonuç alabilecek. Akbank hesabınız varsa Akbank internet bankacılığı kullanarak 36 ay vadeli 18 bin TL kredi masrafsız olarak kullanılabilecek. Gelir belgesiz olarak alacağınız ihtiyaç kredisi Akbank müşterisi olmamanız durumunda sms ile verilecek. Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı 4425 numarasına mesaj olarak göndererek Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler ayrıca en yakın banka şubesine giderek banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilir. Kredi almak istiyorsanız bankaların kredi politikalarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitesine girerek hemen işlem yapabilirsiniz.