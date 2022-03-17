18 Mart 2022 Resmi Tatil Mi, Kargolar, Bankalar, Okullar Açık Mı?

18 Mart Çanakkale Zafer Bayramı'na sayılı saatler kala çok sayıda vatandaş banka, kargo ve okul gibi kurumların açık olup olmadığını öğrenmek istedi ve konu hakkında çok sayıda araştırmalar yapıldı. Bu kapsamda 18 Mart 2022 tarihi resmi tatil mi, 18 Mart kargolar çalışıyor mu, açık mı? şeklinde sorulara yanıtlar merak edildi. Haberimizin devamında sizler için 18 Mart 2022 tarihinde kargoların, okulların ve bankaların açık olup olmadığı ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Bu sene 18 Mart Çanakkale Zaferi cuma gününe denk geliyor ve bu durumda okullar ile bazı resmi kuruluş ve kurumların 18 Mart Çanakkale Zafer Bayramı dolayısı ile kapalı olup olmadığı merak ediliyor. Peki 18 Mart okullar, kargolar ve bankalar açık mı, 18 Mart 2022 tarihi resmi tatil mi?

Cuma gününe denk gelen 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil günler arasında bulunmuyor ve bu özel günde kargoların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Okullarda ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda 18 Mart Çanakkale Zaferi özel olarak hazırlanmış olan törenler ile beraber kutlanacak ve şehitler anılacak.

18 Mart 2022 Cuma gününde bankalar ve diğer kamu kurumlarının normal çalışma saatlerinde açık olacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. 2022 senesinde de Çanakkale Savaşı'nda yer alan kahraman askerler Türkiye'nin dört bir tarafında minnet ve şükran ile anılacak ve özel törenler yapılacak.

2022 senesi resmi tatil günleri listesinde ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2 Mayıs Ramazan Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 9 Temmuz Kurban Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bulunmaktadır.