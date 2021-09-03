18 ile 40 yaş arasında olan kişilere 10.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacak. Bankalar tarafından verilecek olan bu nakit ödeme başvurusu yapmak istiyorsanız bazı şartları uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir. 18 ile 40 yaş arasında olan kişilere 10.000 TL'ye kadar verilecek olan bu ödemeler 6 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi olarak müşterilerin hesaplarını yatacaktır. Bankalar yapmış olduğu açıklama ile birlikte 18 ile 40 yaş arasında ve acil Para ihtiyacı olan kişilerin bankalar tarafından hemen onay verileceği hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar....

Finansbank'tan 10.000 TL kredi başvurusunun 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz

18 ile 40 yaş arasında olan kişiler 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Finansbank üzerinden 36 ay vadeye kadar sms kredi başvurusunda bulunabilirler. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilir yorsunuz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapma yapmak isteyen kişiler Finansbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecekler. Kredi onay almanız ile birlikte kredilerinizi gelir belgesiz olarak en yakın banka şubesinden istediğiniz zaman kimlikle kullanabileceksiniz.

ING bank'tan 10.000 TL kredi başvurusu

Kişilerin Kredi notuna göre faiz oranları uygulayan bankaların başında gelen ING bank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerine internet sitesi üzerinden başvuru formu açtı. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere hemen sonuç verilecek ve verilen bu sonuç dahilinde kredi hemen kullanabileceksiniz. ING bank banka müşterisi olan kişiler ise ING mobil uygulaması üzerinden kredi alabilir.

Halkbank mobil uygulama üzerinden düşük faizlerle 10.000 TL'ye kadar kredi onayı veriyor

Halkbank mobil uygulama üzerinden düşük faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapma imkanı müşterilerine sunuyor. Halkbank üzerinden düşük faiz oranları ile 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yaptığınız zaman sizlere hemen sonuç verilecek ve size krediniz hemen hesaba yatacaktır.