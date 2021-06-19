18 Aylık Bebek Neler Yapar? 18 Aylık Bebek Gelişimi!

18 aylık bebeklerin beslenmesi, uykusu, boy, kilo gibi fiziksel gelişim özellikleri ve sosyal duygusal gelişimi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Çeşitli sesler çıkartarak sıklıkla konuşma pratiği yapan 18 aylık bebek konuşma becerisini gitgide hızlandırmaktadır. Yaklaşık olarak 20 kelime civarında bir sözcük algısına sahip olan bu bebekler konuşma sırasında pasif kalmaz ve aktif olmayan çalışır.

Bazı bebekler ise 18 aylık olduğu zaman iki kelimelik cümleleri rahatlıkla kurabilir ve etkileşimli bir ortamda bulunur. Anne babalar ise bebeklerinin gelişimine katkıda bulunmak için bebeklerine ekransız bir günlük yaşam sağlamalıdır. Videolar ve televizyon tek taraflı bir aktarım gerçekleştirdiği için bebekler adına gerçek iletişim ortamı sağlamaktan yoksun olmaktadır. Bu durum da 18 aylık bebeklerin beyinlerini çok fazla yoran ses ve görüntüye maruz kalmalarına neden olur.

Anne ve baba yardımı ile ellerini yıkayabilen 18 aylık bebek, ellerini kullanarak top fırlatabilir. Artık yaşına uygun olan kitaplar ve hikayeler de ilgisini çekmeye başlayacaktır. 18 ay bittikten sonra 2 parçalı puzzle yapmak bu bebekler için faydalı bir etkinlik olacaktır. Bardaktan su içebilir, sandalyelere tırmanabilir ve yardım alarak basamakları birer birer çıkmaya başarabilir. Nesneleri araç olarak kullanmayı başaracak olan 18 aylık bebekler birbiriyle ilişkili olan nesneleri de eşleştirecektir.

18 ayını dolduran bebekler rol yapma oyunundan oldukça hoşlanmaktadır. Örneğin oyuncağını kullanarak telefonla konuşuyormuş gibi yapabilir ya da bir bardaktan su içiyormuş gibi canlandırmalar gerçekleştirebilirler. Genellikle yaşıtları ile karşılıklı değil de yan yana oynamayı tercih eden 18 aylık bebekler bu dönemde oyuncaklarını paylaş ve konusunda ise bilinçli değildir. Anne ve babalara burada düşen görev ise paylaşmak için bebeklerini zorlamak yerine nazikçe yönlendirmek olacaktır. Yine bu dönemde bebekler sevdiği insanlara karşı güçlü bağlar geliştirecektir.