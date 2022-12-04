18 25 Yaş Arasında Olanlar ve Nakit Ödeme Almak İsteyenler Dikkat! Son Dakika

18 ve 25 yaş arasında olan vatandaşlar için Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. 18 ve 25 yaş üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilerek hemen aynı gün içinde tekrardan internet bankacılığı uygulaması üzerinden hesabınıza yatırılmaktadır. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı haberi verildi.

Acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde 18 ve 25 yaş arasındaysanız ve ilk kredinizi kullanmak istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabiliyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilmektedirler.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvuru yapacak olan tüm vatandaşları Acil ihtiyaç kredisi imkanı ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atılarak verilmektedir. Sms atarak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi işlemlerini hemen yapabilmektedir.