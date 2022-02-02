17.30 Da Meclisten Onayı Geçti, Emekliye Maaşlarına Ek 5000 TL Ödenecek

Meclis onayından geçen ve emeklilere müjdeli haber olarak verilen ek ödemelerde 5000 TL olarak limit belirlendi. Son zamanlarda özellikle emekli olan vatandaşların Kredi haricinde nakit avans kullanmak istediklerini biliyoruz. Nakit ihtiyacı olması durumunda bankalar üzerinden kendi emekli maaşı almış olduğunuz hesap ile birlikte artı para başvurusu yaparak artık 5000 TL'ye kadar devlet destekli ödeme alabiliyorsunuz.

Devlet destekli olarak yemekli olan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar ödenecek bu ödemelerde nakit ihtiyacı olan kişiler banka şubelerine gitmeden bile başvurularını gerçekleştirerek kendi hesaplarına kredili mevduat hesabı olarak artı para kullanabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 5000 TL'ye kadar verilecek olan bu ödemelerde sizlerde hemen ödeme için başvuruda bulunabilir emekli maaşı hesabınız üzerinden hiçbir şart aranmadan maaşınıza göre artı para kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Türkiye'deki emeklilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek sizler de hızlı bir şekilde kredi onayı alabilir onaylanan tutar kadar krediniz de hemen aynı gün içinde hesaba yatırabilirsiniz. Nakit kullanmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilecek ve hızlı bir şekilde artı para hesaplarına yatıracak. Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanabilmeniz için kendi emekli maaşı hesabınız üzerinden internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir. Müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya banka şubelerine giderek internet şifresi oluşturabilir veya buralardan da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer kamu bankaları

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredileri ve alabildikleri gibi ayrıca kredili mevduat hesabı başvurusunu da yine hızlı bir şekilde yaparak 5000 TL artı para kullanabilecek. 5000 TL artı para kullanan vatandaşlar ödemelerini ise 12 ay vadeye kadar bölebilecek ve taksitli nakit avans limitlerinden faydalanabilecektir. Vakıfbank veya Halk Bank müşterisi olan kişiler mobil uygulamaya girerek buradan istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilir onaylanan tutarı hemen kendi hesaplarına yatırabilir. Nakit almak isteyen kişiler banka şubelerine giderek veya müşteri hizmetleri numaralarını arayarak da işlemlerini gerçekleştirebilir ve Bankaya maaş taşıması durumunda yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilir.