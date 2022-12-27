170 bin TL’lik ÖTV’siz araç Türkiye’ye geldi! Vatandaş kuyruğa girdi! Peynir ekmek gibi satıyor!

Peynir ekmek gibi satıyor! 170 bin TL’lik ÖTV’siz araç Türkiye’ye geldi! Vatandaş kuyruğa girdi! Araç araştırması yapıyor iseniz en başta akla gelen konu şüphesiz ÖTV fiyatları olmaktadır. ÖTV siz araç almak Türkiye’de belirli fiyat aralığında satın alınması mümkün. Hatta %80 oranına kadar indirim fırsatı ile kaçırılmaması gereken fırsatlar ile karşınızda.

ÖTV ‘siz Araç Seçenekleri Hangileri?

ÖTV ‘siz araç satın alımı araştırmasında hemen akla gelen konudur. Belirli durumlarda belirli şartların sağlanması ile birlikte evet ÖTV ‘Siz araç satın almak neredeyse % 100 ‘lük bir kar ile mümkün. Durum böyle olunca bu şartların neler olduğu merak konuları arasında. ÖTV olmadan araç almanın mümkün olması birçok kişiyi bu araçlara yönlendirdi. Şartları uygun olanlar bu araçlardan satın alabilir.

170 Bin TL’lik ÖTV’siz Araç Türkiye’ye Geldi!

RKS A1 ismiyle satılan bu elektrikli araç, şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ayrıca kısa sürede dikkatleri üzerine çeken RKS A1 modeli 170 bin TL – 200 bin TL aralığında bir fiyattan satışa çıktı.

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