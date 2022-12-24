1634 TL Ceza Ödememek İçin Son Gün 31 Aralık

Evcil hayvan besleyen kişileri ilgilendiren ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar süre tanınan ve bu durumda gerekeni yapmayan vatandaşlara 1634 TL tutarında ceza ödettirilecek. Evlerinde evcil hayvan besleyen hayvan sahiplerini ilgilendiren mikroçip uygulanması zorunlu hale getirildiğinden dolayı belirli yaptırımları bulunuyor. Evcil hayvan besleyen kişilerin ise evcil hayvanlarına mikro s çip taktırmak için tanınan süreler içerisinde mutlaka yetkili yerlere başvurarak çip taktırma işlemini süre dolmadan yaptırmaları gerekiyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar süre verilen ve gereken mikroçip uygulamasının yapılmadığı takdirde ise ilgili vatandaşlara 1634 TL para cezası kesilecek olan vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı.

Çip Uygulamasında Son Günler

Evcil hayvan besleyen kişilere yönelik olarak uygulamaya konulan ve zorunlu hale getirilen mikroçip uygulamasında sürenin sonuna yaklaşılıyor. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren karar kesintisiz olarak uygulanmaya başlanacak. Evcil hayvanlar için başlatılmış olan mikroçip uygulamasında sürenin sonuna gelinirken 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren de mikroçip uygulamasını yaptırmayan ve gerekli işlemleri uygulamayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak. Mikroçip taktırmayın evcil hayvan sahibi vatandaşlara ise 1634 TL tutarında ceza ödettirilecek.

Mikroçip uygulaması aracılığı ile petvete hayvanın ismi aynı zamanda pasaport numarası ırkı hayvanın türü cinsiyeti adres bilgileri ve acil durumda ulaşılabilecek kişilerin kaydedilmesi ile birlikte Hayati önem taşıyan bu sistem evcil hayvan besleyen vatandaşları için uygulanıyor. Mikroçip ile tanımlanan hayvanların numaraları aşı bilgileri herhangi bir durumda sahiplerinin değişmesi kayıp ya da çalıntı durumlarında hayvana yapılan operasyonların resmi bilgileri tek tek kayıt altına alınıyor. Daha önce terk edilmiş ya da kaybolmuş olan evcil hayvanın önceki sahibine dair bilgi bulgu gibi durumlara rastlanırsa sahibine Bu durum iletiliyor ve ev hayvanı teslim alması için ise sahibine 72 saatlik bir süre tanındığı biliniyor.