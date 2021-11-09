16.000 TL 12 Ay Vadeli Destek Var, TC Kimlikle Başvuru Yaparak Onay Alın

16.000 TL 12 ay vadeli kredi kampanyası rekor kırıyor. Başvuru yapan herkese kimlikle veriliyor. Sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 16.000 TL ve üzerinde bu kredileri kullanabilir, 12 ay vadeye kadar 1 sene içinde ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Yazımızda sizlere başvuru nasıl yapılır, kredi şartları nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. İşte detaylar…

Bankaların yaptıkları kredi kampanyaları genel olarak 36 ay vadeli olarak veriliyor. Ama bazı bankalarda bu kredi kampanyalarını 12 ay vadeli olarak da alabilirsiniz. Özellikle kredi borcunu kısa sürede ödemek isteyenler, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankaların kampanyalarını incelemektedirler. Son yapılan 16 bin TL 12 ay vadeli kredi kampanyasına da banka müşterilerine bu kredi imkanını sağlayacaktır. Sizlere şimdi hangi bankalardan hangi şartlarda kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini vereceğiz. İşte detaylar…

Kredi Alabilmek İçin Şartlar Nedir?

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, banka kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olanlar, bankalardan onay alabilmeleri için 1200 ve üzerinde kredi notunun olması ve bu kredi notuna göre de sicilinin temiz olması gerekmektedir. Çok başvuru kaydı olmayan, borçlarını düzenli ödeyen kişiler, vereceğimiz bankalardan 16.000 TL kredi için başvuru yapabileceklerdir. Başvurular banka şubelerinden, cep telefonundan SMS ile ve internet üzerinden yapılabilmektedir. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan hemen kredi başvurusu yapabilir, ihtiyacınız olan krediyi kullanabilirsiniz.

Denizbank 16.000 TL 12 Ay Vadeli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Nelerdir?

Denizbank, ihtiyaç kredilerinde hızlı onay veren bankaların başında geliyor. Bu sebeple ihtiyaç sahibi olan kişilerde bu bankadan kredi almak isteyeceklerdir. Banka kredi notu uygun olan kişilere, banka şubelerine gitmeden hemen onay vermektedir. Bunun için bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz ve bu sitede başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında banka hemen sizlere onay verecek ve bu onay sonrasında kredi alabileceksiniz. Ayrıca bankanın SMS kredi sistemine de başvuru yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen onay alacak ve bu onaylanan krediyi hemen hesaba atabileceksiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacaksanız, Kredim TC KİMLİK yazarak 3280’e gönderiniz. Başvuru sonrasında banka hemen sizlere sonuç verir ve 5 dakika içinde kredi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Garanti BBVA 16.000 TL 12 Ay Vadeli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA üzerinden 16.000 TL kredi alabilmeniz için banka şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, uygun faiz oranları ile birlikte en yakın banka şubesinden bu kredileri alacağını söylemek istiyoruz. 12 ay vadeli alacağınız bu kredilerde dilerseniz 3 ay ertelemeli de kredi kullanmanız mümkün. 16.000 TL kredi onayı alabilmeniz için bankanın uyguladığı kredi politikalarına uygun olmanız ve çalışan kişilerin en az 3 aylık sigortalarının olması gerekmektedir. Aksi durumda kredi onayı alamayacaklardır. Ayrıca bankanın internet sitesine girerek de bu bankanın kredi kampanyasına katılabilir, başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz.

İş Bankası 16.000 TL 12 Ay Vadeli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası üzerinden de 16.000 TL kredi alabiliyorsunuz. Banka şartlarına uygun olan kişilerin, 12 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi alabilmeleri için banka kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Başvurular banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile yapılmaktadır. Ayrıca bu bankadan daha önce kredi kullandıysanız, bankanın İŞCEP uygulamasına girerek, online olarak internet bankacılığı kredisi alabilirsiniz. İş Bankası üzerinden alınacak olan bu kredilerde banka hemen sizlere onay verecek ve bu onay sonrasında kredinizi kullandıracaklardır.