Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yeni bir destek paketi ile emekli maaş alan 16 milyon 100 bin kişiye ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu destek paketi, bankalar aracılığıyla sağlanacak ve emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.

Emekli maaşı alan kişiler, banka şartlarına uygun oldukları takdirde devlet destekli bu kampanyalardan faydalanabilecekler. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Nakit kredi başvurusunu yaptıktan sonra ödemeler, bu bankaların IBAN numarasıyla emekli maaş hesaplarına aktarılacak.

Ziraat Bankası ve Diğer Kamu Bankalarından Emekliye Ek Ödeme

Bu destek paketi kapsamında, emekli maaşı müşterisi olan herkes, kamu bankaları üzerinden verilecek olan kredilere başvurabilecektir. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden başvurusunu yapacak olan kişiler, banka müşterisi olmaları durumunda kredi notu kontrolüne tabi tutulmadan hızlı bir şekilde ödeme alabileceklerdir. Başvurusunu banka şubeleri üzerinden gerçekleştirecek olan emekliler, emekli maaşlarının tutarına göre işlem yapabileceklerdir. Banka, kredi başvurusunu yapan kişilere 5 dakika içinde sonuç verecek ve onay alan kişilerin kredileri hesaplarına aktarılacaktır.

Emekli maaşı üzerinden 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen ve 36 aya kadar vadelendirilebilen bu kredilerde, banka müşterileri kredi notu ve kredi sicillerine göre işlem yapacaklardır. Banka müşterisi olan kişiler, bankaya gitmeden önce mevcut limitlerini öğrenebileceklerdir. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, başvurusunu yaptıktan sonra kredi onayı alacak ve ayrıca borçlarını kapatmak isteyenler, kredi notlarına göre borç kapatma kredisi kullanabileceklerdir.

Bu destek paketi, emekli vatandaşlara nakit ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Emekli maaş alan vatandaşlar, bu kampanyalar sayesinde maddi anlamda rahatlamış ve finansal güçlüklerle mücadele etme imkanı elde etmiş olacaklardır.