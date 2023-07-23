Resmi Gazete'den gelen müjdeyle 16 milyon emekli için ek ödeme haberi duyuruldu. Cumhurbaşkanı onayıyla tam 10.000 TL ek ödeme emeklilerin maaş hesaplarına yansıyacak. Bu ek ödeme tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilecek ve SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT emeklilerini kapsayacak şekilde dağıtılacak. Bu sayede, maaş zammını yetersiz bulan emekliler rahatlayacak ve ekonomik durumlarına katkı sağlanacak.

Milyonlarca emeklinin temmuz ayındaki maaş zammını yeterli bulmaması üzerine, Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucunda, emeklilere seyyanen zam yapılmamıştı. Ancak, Resmi Gazete'den gelen müjdeyle emekli maaşlarına ek ödeme yapılacağı duyuruldu ve bu haber emekliler arasında memnuniyetle karşılandı.

Bu ek ödeme fırsatı, maaş aralığına göre verilecek ve milyonlarca emekli için düğmeye basıldı. Bankalar da bu duruma uyum sağlayarak emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Özel bankaların temmuz ayı promosyon ücretleri 3.000 TL ile 7.500 TL arasında değişirken, kamu bankalarının yeni promosyonu ise 5.000 TL ile 7.000 TL arasında değişiyor. Promosyon almak için emeklilerin 3 yıllığına taahhüt sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

Emeklilere yapılan bu ek ödeme ve promosyon fırsatları sayesinde milyonlarca emekliye ekonomik destek sağlanacak ve yaşam standartları iyileştirilecektir. Bu gelişme, emeklilerin refahını artırarak sosyal güvencelerine katkı sağlayacak ve maaşlarına olumlu bir etki yapacaktır. Emeklilere sunulan bu destekler, hayatlarını daha kolay ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olacaktır.