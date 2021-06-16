16 Haziran Çarşamba Evde Bakım Parası Yatan İller! 16 Haziran 2021 Evde Bakım Maaşı Yatan İller listesi

Bilindiği üzere 81 ilde evde bakım maaşı ödemeleri gün gün yapılıyor. Peki 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? 16 Haziran Çarşamba Evde bakım parası yatan iller hangileri? Hak sahipleri bu soruların yanıtını araştırmaya başladılar. 16 Haziran Çarşamba Evde Bakım Maaşı Yatan iller listesi ve evde bakım parasının tüm detayları haberimizde sizlerle...

Binlerce hak sahibi, 16 Haziran 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesini araştırmaya başladı. Bu yıl, yaşanan Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilan edilen yasaklar ve ekonomik dengesizlikler nedeniyle zorlu süreçten geçen vatandaşlar arasında bulunan engelli ve engelli yakını vatandaşlar evde bakım maaşlarına bir an önce ulaşmak istiyor. Peki 16 Haziran 2021 Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Haziran 2021 Evde Bakım Maaşı Yatan İller listesi! 16 Haziran Evde bakım maaşı yatan illere dair tüm detayları haberimizin devamında sizler için hazırladık...

16 Haziran 2021 Çarşamba Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi!

16 Haziran 2021 tarihi itibariyle evde bakım maaşları, il il ödenmeye başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da belirli bir takvimde, 81 il genelindeki hak sahiplerine evde bakım maaşı ödemeleri ivedilikle yatırılacak. Hak sahipleri, kısa sürede ödemelerini hesaplarında görebilecekler. 2021 Haziran ayında özellikle yaklaşan Kurban Bayramı'nın da etkisiyle evde bakım maaşı ödemelerinin daha erken şekilde tüm Türkiye'deki hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba günü itibariyle evde bakım parası yatan iller listesi şu şekildedir:

1- Isparta

2- Ordu

3- Konya

4- Sakarya

5- Samsun

6- Tokat

7- Kırıkkale

8- Düzce

9- Bolu

Henüz 9 ilde evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatırılmıştır. Yukarıdaki listede yer alan 9 ilde, hak sahipleri 2021 Haziran ayı evde bakım maaşlarını hesaplarında görebilecekler. Öte yandan geri kalan illerde de kısa süre içerisinde evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılması bekleniyor.

2021 Haziran Ayı Evde Bakım Maaşı Erken Ödenecek mi?

2021 yılı Haziran ayı evde bakım maaşlarının, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle erken ödeneceği iddiaları gündeme geldi. Ancak şuan için evde bakım maaşlarının ödeme takvimiyle ilgili Bakanlık'tan veya ilgili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 2021 Haziran ayı evde bakım maaşlarının en geç 31 Haziran 2021 tarihine dek hesaplara yatırılması bekleniyor.

2021 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

2021 yılında Haziran ayı evde bakım maaşına da zam müjdesi geldi! Hak sahipleri 2021 yılında zamlı olarak 1.657,86 TL evde bakım maaşı almaktadır. Bu tutar, her ay hak sahiplerinin banka hesabına yatırılmaktadır.