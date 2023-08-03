16 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bu şartlara uygun olarak katılım bankaları üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Katılım bankaları, faiz uygulamadan hizmet veren bankalardır ve dinimize uygun olarak faiz yerine kar payı uygulamasıyla işlem yaparlar. Bu sayede, faiz hassasiyeti olan müşterilere faizsiz kredi imkanı sağlarlar.

İki önemli katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası, 16 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verme olanağı sunmaktadır.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden 16 bin TL faizsiz kredi başvurusu yapmak için banka şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuruda bulunacak kişilerin düzenli bir gelir belgesine sahip olması ve kredi notunun 1100 üzerinde olması gerekmektedir. Eğer bu şartlara uygunsanız, 36 ay vade seçeneği ile faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca, Ziraat Katılım Bankası, diğer bankacılık işlemlerinde de faizsiz işlem yapmaktadır, böylece kredi kullanacak olanlar hesaplarını ve kredi kartlarını faizsiz olarak kullanma imkanına sahip olacaktır.

Türkiye Finans Katılım Bankası da %100 yerli sermaye ile hizmet veren bir katılım bankasıdır ve 16 bin TL faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Bankadan kredi başvurusunu banka şubesinden veya resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. Türkiye Finans Katılım Bankası, 36 ay vade ve 3 ay erteleme gibi avantajlar sunarak faizsiz kredi kullanma olanağı tanır. Ayrıca, daha yüksek limitli kredi kullanmak isteyenler için banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilirler. Türkiye Finans Katılım Bankası ayrıca konut kredisi ve taşıt kredilerinde de faizsiz seçenekler sunar, böylece müşterilere çeşitli finansal ihtiyaçlarını karşılamada faizsiz çözümler sunar.