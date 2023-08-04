Akbank'ın düzenlediği bu kampanya ile vatandaşlar, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve ödemelerini daha rahat bir şekilde yönetmek için avantajlı bir seçenek elde ediyorlar. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar olan tutarlar için %0 faizli taksitli avans imkanı sunuluyor. Bu da vatandaşların ekstra maliyet ödemeden finansal ihtiyaçlarını hızla çözmelerine yardımcı oluyor.

Kampanya Şartları ve Başvuru Süreci

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken belirli şartlar bulunuyor. Kampanya, 13.06.2023 - 31.08.2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında Akbank Mobil uygulamasını indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden başvuru yapan yeni Akbank müşterileri kampanyadan yararlanabilecekler. Başvuruların 25.09.2023 tarihine kadar onaylanmış olması gerekiyor. Onaylanan başvurular, kampanya limitleri çerçevesinde 30.09.2023 tarihine kadar taksitli avans kullanabilecekler.

Başvuru süreci hem mobil uygulama üzerinden hem de şubeler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Akbank'ın resmi iletişim kanalları da başvuru için kullanılabilir. Kampanya dahilinde belirtilen tarihe kadar gerçekleştirilen 15.000 TL'ye kadar ve 2-6 ay vadedeki taksitli avans işlemlerinde %0 faiz oranı uygulanacak. Ancak belirtilen tutar ve vade dışındaki taksitli avans taleplerinde farklı bir faiz oranı geçerli olacaktır. Akbank'ın 15.000 TL'ye %0 faizli taksitli avans kampanyası, vatandaşların finansal ihtiyaçlarına cevap veren cazip bir fırsat sunuyor. Kampanya şartlarına dikkat ederek ve başvurularını zamanında tamamlayarak vatandaşlar, ekonomik rahatlık sağlayabilir ve ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilirler. Akbank'ın bu tür kampanyaları, müşteri odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak dikkat çekiyor.