15.000 TL Ödeme Yapılacağı Açıklanıyor! Son Dakika! Faizsiz ve Hemen Ödeniyor!

15.000 TL ödeme, zor günler yaşayan herkese büyük bir rahatlık sağlayacak. Bu ödemeyi almak isteyenler ise faizsiz ve anında onay alarak bu ödemelerden faydalanabilecekler. Nakit ihtiyacı içinde olan vatandaşlara özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım başladı. Bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli halde taksit planı oluşturulabilecek faizsiz kredi imkanı Ziraat Katılım Bankası ve de Vakıf Katılım Bankası aracılığı ile ödenecektir. 15.000 TL’lik ödemeyi almak isteyen vatandaşlar da başvuruları için gelir belgesi şartı olmadan başvuru yapabilecekler ve nakit ödemeyi alabileceklerdir.

İslami şartlara dikkat ederek bankacılık hizmeti almak isteyen kişiler, genelde katılım bankaları aracılığı ile bu işlemleri gerçekleştirebilirler. Üstelik katılım bankaları üzerinden yapılan işlemlerde sıfır faiz oranı uygulanırken helal kredi kullanma imkanı giderek yaygınlaşmaktadır. Ziraat Katılım Bankası ve de Vakıf Katılım Bankası çalışmaları ile başlatılan bu kredi kampanyasında 36 ay vadeye varan seçeneklerle ödenecek olan krediler, banka kredi uygulamasında faiz yerine kar payı uygulamasını gerçekleştirmektedir.

Başvuru Şartları Nasıl?

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası aracılığı ile ihtiyaç kredisine başvuru yapmak istiyorlar ise bankaların uygulamakta olduğu kredi politikaları uyarınca bir müşteri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. 18 yaşından büyük kişilerin, banka kredi notunun 1200 ve de üzerinde puanı olan kişilerin, düzenli bir geliri olması halinde ve bu gelir düzeyini de belgelendirebiliyor olmaları durumunda banka şubeleri aracılığı ile resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

Kredi kullanmak isteyen vatandaşın 18 yaşını doldurmuş olmaları durumda sigortalı olarak çalışma halinde ise son çalıştığı iş yerinde 12 aylık sigorta primlerinin yatıyor olması gereklidir. Yeni işe başlayan ya da sigortası düzenli bir şekilde yatmayan kişilerin ise kefil veya ipotek uygulamasına girerek bu bankalardan daha yüksek limitlerde kredi alma imkanları vardır.

Emekli vatandaşların emekli maaşlarını bu bankalar aracılığı ile alma şartı ile faizsiz olarak emekli kredisini kullanabileceklerdir. Bankalar üzerinden başvuru yaptıktan sonra ise tarafınıza verilecek olan kredileri kullanabilmeniz için, banka şubelerine giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer yüksek limitli bir borç kapatma kredisine başvurmak istiyorsanız da, söz konusu krediler faizsiz olarak verilebilecektir.