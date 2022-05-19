15.000 TL Ödeme İçin TC Kimlik Numaranız Yeterli Olacak! Son Dakika 3 Bankadan Açıklama Geldi

15000 TL ödeme alacak olan vatandaşlar için başlatılan son dakika, yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin hesaplarına hızlı bir şekilde ödeme yatacak. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan bu nakit başvurusunda, ihtiyaç kredisi olarak sizlere imkan sağlanacak. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlara banka kredi imkanı sağlıyor. 3 banka tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar oturdukları yerden de başvurularını gerçekleştirebiliyor...

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsak, cep telefonlarından mesaj atabilir. Banka, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaksınız bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz yeterlidir.

Akbank

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı birşekilde işlem yapılmaktadır. Akbank, SMS ile ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere düşük faizde 15 bin TL 36 ay vadeli kredi veriyor. Yapılacak olan bu kredi başvurusu sonrasında sizlerde hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Sms ile Akbank kredi başvurusunda bulunacaksanız kredi TC kimlik yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazmaları durumunda bu mesaja 32 80 numarasına gönderirler ise başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilmektedir.