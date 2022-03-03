15.000 TL Haber Gece Düştü! Son Dakika Haberi Önemli

Yapılan son dakika duyurusu ile bankamatik kartı olan vatandaşlar 15 bin TL'ye kadar ödeme alabilecek!

Bankamatik kartı olan vatandaşlar kolaylıkla bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar eğer herhangi bir bankadan bankamatik kartı kullanıyor ise o bankadan kredi başvurularında bulunabilir ve hızlıca kredi onayı alabilir. Nakit parayı ihtiyacı olan vatandaşlar 15 bin TL'ye kadar kredi almak isterlerse bankamatik kartları üzerinden alınacak olan bu melerin başvurularını bankalar üzerinden gerçekleştirebilirler.

Denizbank’ın yapmış olduğu bu kampanya ile kendi Bankasından bankamatik kartı olan vatandaşlara 15.000 TL nakit kredi vereceğini duyurdu verilmesi planlanan bu kredilerde banka notuna göre işlem yapılacak. Banka sizleri 36 ay vadeye kadar kredi imkânı sunmaktadır sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir veyahut bankaların Resmi Web Sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak Kredi sonucunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Cep telefonlarından ücretli bir mesaj göndererek Kredi başvurusunda bulunabilirler. Banka sizlere 5 ile 10 dakika içerisinde dönüş yapmaktadır. Cep telefonunuzun SMS kısmından kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp 3280 numarasına kısa mesaj göndererek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Gönderdiğiniz SMS sonrası banka sizlere krediniz onaylandığı gibi bir sonuç verirse en yakın Denizbank şubesine gidip hızlı bir şekilde kredinizi kullanabilirsiniz. Eğer banka hesabınız var ise banka şubelerine gitmeden Denizbank hesabınızdan alacağınız internet bankacılığı şifreniz ile Kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulamalar üzerinden banka şubesine gitmenize gerek kalmadan banka hesabınıza 15.000 TL ödemenizi yatırabilirsiniz.

Denizbank’ın vatandaşları sunmuş olduğu bu Kredi kampanyasında bireysel olarak Kredi imkanı sunulduğu için çalışan veya emekli olması durumu göz ardı edilmemelidir. Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlarımız öncesinde Kredi veya kredi kartı kullanmış ise bu ürünleri düzgün ödemiş olmaları durumunda Kredi puanlarının 1400 veya üzerinde olması durumunda kredi kullanabilmektedirler.

Sizlerde Denizbank üzerinden 15 bin TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız SMS yolu ile veya en yakın banka şubesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Bu ödemeleri alabilmek için 2 şart ise şudur birincisi bir yerde çalışıyor olmanız Diğeri ise Denizbank bankamatik kartınızın olmasıdır bu iki koşula sahipseniz en yakın banka şubesinden başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.