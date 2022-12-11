15 Yaşındaki Kıza Asansörde Bıçaklı Taciz! “Çırpınırsan Canın Acır”

50-60 yaşlarındaki bıçakla tacizci adam yeğenini okuldan almak için evden çıkan 15 yaşındaki genç kızı bıçakla taciz ederek kabus gibi bir gün yaşattı. Genç kıza korku dolu anlar yaşatan bıçaklı tacizci 15 yaşında olduğu öğrenilen N.T.’nin peşinden asansöre bindi ve genç kızın boğazına bıçak dayadı. İstediklerini yapması durumunda genç kızın korkmasına gerek olmadığını belirten 50-60 yaşındaki bıçaklı tacizci genç kızı bıçak ile yaralayıp kanattı. Kız korktuğu için yaşlı adama cep telefonunu vermeyi teklif etti ancak art niyetli adam genç kıza onu istediğini söyleyip boğazını sıktı. Çığlıklarını annesini duyması ile kurtulan genç kızın dehşet anları kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay mide bulandırıcı olarak yorumlandı ve genç kız asansöre bindiği sırasında peşinden gelen sapık adamın tacizine uğradı. Bıçaklı tacizci 15 yaşındaki genç kızı boğazını kesmekle tehdit etti ve ona beş dakika boyunca dişini sıkmasını ve eğer çırpınırsa canının çok acıyacağını söyledi. Can havli ile genç kız feryat figan bağırdı ve annesi kızının sesini duydu ve asansörün kapısını açtı. Tacizci o sırada merdivenlerden kaçtı ve genç kız psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Parmağında 10 tane dikiş olduğunu söyleyen genç kız kapının önüne bile çıkamadığını sağlık ocağına muayene için gitmesi gerektiğini ancak gidemediğini belirtti. Asansöre binmek istemediğini ve korktuğunu belirten genç kız ve taciz olayı hakkında tüm ayrıntıları sizler için haberimizin devamında paylaştık.

8 Aralık Perşembe gününde meydana gelen iğrenç olay Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bir sitede yaşandı. 15 yaşındaki genç kızın peşinden asansöre binen 50-60 yaşındaki bir şahıs asansör kapısının kapanması sonrasında çocuğun boğazına bıçak dayadı ve onu bıçak ile tehdit ederek taciz etme girişiminde bulundu. Genç kız şahıs ile uzun süre boğuştu ve direndi ve sonunda asansörde attığı çığlığı annesinin duyması ile saldırgandan kurtulmayı başardı. Genç kızın boğuşma esnasında elinden yaralandığı ve parmağına 10 dikiş atıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri genç kızın uğradığı saldırı ile ilgili inceleme başlattı ve genç kız o gün evde kimse olmadığı için yeğenini okuldan almaya gittiğini söyledi. O adamı okulun bahçesini gördüğünü hatırladığını belirten N.T., yeğenini okuldan aldıktan sonra evine bıraktığını ve o adamın kendisini hala takip ettiğini söyledi. Ardından oturduğu binaya yetiştiğini belirten genç kız asansöre bindiği sırada o adamın arkasında olduğunu ve adamın kendisine adını sorduğunu söyledi. Adama cevap vermediğini belirten genç kız adamın kendisine ondan korkmaması gerektiğini söylediğini belirtirken bıçağı boğazına dayadığını ve kendisine yalvardığını telefonunu bile kendisine verebileceğini söylediğini aktardı. Tacizci adamın telefonu istemediğini ve genç kızı istediğini söylediğini belirten N.T., o sırada çok korktuğunu bıçağı gördüğü zaman bıçağı sarılması sebebiyle bıçağın elini kestiğini ve kanların süzüldüğünü açıkladı.