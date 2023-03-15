15 milyon emekliye yeni haberler bu sabah açıklandı, Devlet destekli 0.49 faizli nakit ödemesi olacağı duyuruldu!

15 milyon emekli için yeni bir kampanya duyurusu paylaşıldı. emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kredi ödemesinde 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyacı olan emeklilere nakit ödemeleri bankalar tarafından verileceği açıklandığı nokta emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ödeme alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak uygun faizlerle sizler de işlemlerinizi yapabilecek ve bankalar üzerinden kullanacağınız krediler ile birlikte emekli maaşı hesabınız üzerinden de işlem yapabileceksiniz.

Emekli maaşı alan vatandaşlar 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa devlet destekli kullanacakları bu kredileri sadece banka şubelerine giderek yapabilecekler veya internet bankacılığı uygulamalarını kullanıyorlarsa şubelere gitmeden de internet üzerinden kullanabileceklerdir. 0.49 faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda da kamu bankaları üzerinden işlem yapılacağı için maaş müşterileri olmaları gerekmektedir.

0.49 faiz oranları ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm emekliler için yapılan Bu işlemlerde İhtiyaç Kredisi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak Kredi ödemeleri verilir ve nakit kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde uygun faiz oranları ile birlikte hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden 0.49 faizli kredi almak istiyorsanız 24 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek, bu kredileri onay alabilmek için ise daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız durumunda ve maaş müşterisi olmanız durumunda hesaplarınıza yatıracağınızı da bilmeniz gerekmektedir.

Devlet destekli 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi sadece 10.000 TL'ye kadar verilirken en yüksek 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak işlem yapılmaktadır. bankalar üzerinden ayrıca daha yüksek limitlerde daha uygun faiz oranları ile birlikte de kredi kullanabileceğiniz kampanyalar mevcut bulunmaktadır. emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvuru gerçekleştirerek sizlerde yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.