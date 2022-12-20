15 milyon emekliye yeni bir haber var! Müjdeli Haber Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

Emekli maaşı hesapları üzerinden nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan emekliler kamu bankaları tarafından alabilecekleri ek ödemeler ile ilgili araştırmaları yapmaya devam ediyor.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kamu bankaları olan Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda kullanabileceğiniz ve devlet destekli olarak sizlere ödenecek olan krediler ile ilgili bankalar tarafından resmi bir açıklama yapıldı.

Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için daha önce Cumhurbaşkanı tarafından da yapılan duyuruda 50.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için yılbaşı parası ödemesi verilecek ve bu ödemeler emekli kredisi adı altında vatandaşlara devlet destekli faiz oranlarında yararlandırılarak sadece emekli maaşı hesabı üzerinden ödenecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalarda özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve ödemeler uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde alınacaktır.

Cumhurbaşkanı tarafından onay verildi

Emekli olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak Cumhurbaşkanı tarafından verilen bu onay ile birlikte kredi imkânından faydalanabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmış oldukları başvurular ile birlikte kredilerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek onaylanan tutar hesaplara yatırılarak hemen kullandırılacaktır.