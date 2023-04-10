15 milyon emekliye müjdeli haber verildi: salı günü başlayacak ek ödemeler duyuruldu

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen ve başvurularını gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kullanacak olan kişilere verilecek olan bu krediler şartlara uygun olan tüm vatandaşlara emekli maaşı hesapları üzerinden verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalarda başvuru şartlarına uygun olan vatandaşların 15 milyon emekli olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek emekli maaşı hesapları üzerinden bireysel kredi kullanmalarına da olanak sağlamaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız halinde başvurularınızı gerçekleştirerek ödeme alabileceğiniz ve bireysel tüketici kredisi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların banka hesapları olmaları durumunda şubelere gitmeden de ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda Acil para başvurularını gerçekleştirebileceğini söylemek isteriz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapılan bu Kredi kampanyasında banka müşterisi olan vatandaşlara düşüp faizlerle Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen ve bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere bu 3 banka üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi verilecek ve maaş müşterisi olmanız durumundadır devlet destekli ödemeler hesaplarınıza yatırılacaktır.

3 kamu Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan emeklilerin emekli maaş hesaplarına bakılarak ödemeler verilmektedir. 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vade, 100.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise 24 ve 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak emekli maaşı hesabınız üzerinden 3 kamu Bankası aracılığı ile birlikte bireysel emeklilik kredisi kullanabilirsiniz.