15 Milyon emeklinin beklediği son dakika emekli ikramiye haberi geldi: Kurban bayramı için 3300 TL ödeme var

SGK emeklilerinin beklediği son dakika haberi geldi. Ramazan bayramı öncesinde verilecek 1100 TL bayram ikramiyesi, Kurban bayramında ne kadar ödenecek merak konusu olmaktadır. Kurban bayramına 1 aya yakın bir zaman varken, bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamalar devam etmektedir. Kurban bayramı emekli ikramiyesi için zam olacak mı merak ediliyor.

SON DAKİKA: Zamlı olarak maaş alacak emekliler, zamlı ikramiye alabilecek mi herkes bu konuyu konuşuyor. Kurban bayramı 9 Temmuz günü başlayacak ve 12 Temmuz salı günü bitecek. Bayram öncesinde verilecek olan emekli ikramiyeleri ise Haziran ayında ödenmesi planlanıyor.

Emekli ikramiyesine zam olacak mı?

Emekli ikramiyesine zam bekleniyor. Yılda iki kere verilen ramazan, kurban bayramı ikramiyelerinde zam olursa ne kadar olacak. Geçtiğimiz Ramazan bayramı için zam yapılmamıştı. Bu bayramda bu zam bekleniyor.

Emekli olan vatandaşlar, alacakları ikramiyeler için başvuru yapmadan işlem yapıyor. 4 senedir verilen bu ikramiyelerde eğer zam olmadan hesabınıza ödeme yatarsa, maaşınıza göre 1100 TL ikramiye alabileceksiniz.

Bayram ikramiyesi bir kerelik 3300 TL olacak mı?

Emekli olan kişiler bayram ikramiyesi için zam bekliyor. Yapılan çalışmalar ile bu ay zamlı olarak işlem yapılacağı, 2500 TL ile 3300 TL arasında bir rakamların konuşulduğu açıklandı. Bu sadece bir iddaa olarak yer alıyor. Meclis onayından geçen, 3300 TL olması durumunda, emekli ikramiyeleri zamlı olarak yatabilir. Ama eğer hükümet bu konu hakkında bir çalışma yapmadıysa, bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaplara yatacak.

Bayram ikramiyesini ilk kez alacaklar başvuru yapacak mı?

Ramazan bayramından sonra emekli olan kişilerde bu ikramiyelerden faydalanacak. Emekli maaşı aldığınız banka hesabına her hangi bir başvuru yapmadan, maaşınıza göre emekli bayram ikramiyesi yatacak. Bu arada, ilk defa maaş alan kişiler, bankaların verdiği emekli promosyonlarından da faydalanabiliyor. Bunun için bankanızla görüşün...