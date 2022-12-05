15 milyon emeklinin beklediği "Nakit Ödeme" onayı Mecliste imzalandı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan nakit ödeme onayı isteyen vatandaşlara en hızlı bir şekilde bugün itibariyle hesaplarına yatırılarak, kullandırılacak bir kredi limit hazırlandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, özellikle emekli hesapları üzerinden kullanmış oldukları ihtiyaç kredileri ve konut kredilerinde, düzenli ödemeler yapmış ise bankalar bu kişilere 50000 TL'ye kadar daha kredi limit açacaktır.

Ziraat Bankası

Emekli Bankası olarak işlem yapan Ziraat Bankası yapmış olduğu kredi kampanyalarında ilk tercihini, emeklilerden yana kullanmaktadır. Emekli maaş alan vatandaşların da tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte kredi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi 50000 TL olarak kullanırsanız, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanıza da imkan sağlanacaktır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerinizi hızlı birşekilde yapabilecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak kullanacaksınız.

Garanti Bankası

Özel bankalar üzerinden emekli maaş alan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında Garanti Bankası geliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, emekli maaşını kendi bankalarından alan vatandaşları devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanı sağlanacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kredi kullanabileceğiniz ve onaylanan bu kredileri hesaplarınızı ettirebileceğiniz kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde yapılmaktadır. Emekli olan ve emekli kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan emeklilere 50000 TL kredi 36 ay vadeli verilmektedir.