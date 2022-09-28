15 milyon emekli için duyuru! Bugün öğleden sonra hesaplarınıza hemen ödemeli yeni nakit kredi verilecek!

15 milyon emekli için ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde yeni bir nakit kredi kampanyası yapılacağı duyuruldu. Kamu bankaları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli maaş almış oldukları bankalar özel bankalar olması durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemelerinden faydalanabileceği haberi verildi.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olarak kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak ödemelerde, emekli maaş hesaplarınızın da kamu bankaları üzerinden alınması şartı ile sizlere kredi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emekliler için yapılan kampanyada özellikle yüksek limitli kredi kullanmak isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde hemen kredi imkanı sağlanacaktır. Ssk Bağkur emeklileri haricinde, memur emeklileri dul yetim aylığı alan kişilerde ihtiyaç kredisi başvurularında bulunarak, maaşlarının 20 katına kadar kredi alabiliyor. 1500 TL maaş alan dul yetim aylığı alan bir vatandaş, 30000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.

50000 TL kadar kredi kullanmanız durumunda şartları uygun olan vatandaşların 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabileceğini de bilmesi gerekmektedir. 50000 TL ve 100000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan kişiler yirmidört ay vadeli 100000 TL üzerindeyse 12 ay vadeli kredi alabilirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini kolay birşekilde gerçekleştirebilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmeleri için ayrıca banka internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da ihtiyaç kredisi ve emekli kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank, rahat Bank üzerinden sizlerde başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda aynı gün içinde kredi ödemesi alabilirsiniz.