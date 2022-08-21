15 milyon emekli 3 gün içinde başvuru yapması isteniyor! Son dakika açıklama resmi gazetede yayımlandı...

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler için özellikle kamu bankaları düşük faiz oranları ile birlikte kredi kampanyaları başlatmıştı. Daha önce devlet destekli olarak ve Resmi Gazetede yayınlanan bu kredi kampanyasında 50000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan emeklilere devlet destek verecek ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi başvurusu yapabileceğiniz gibi daha önce başvurularda, onay alamayan emeklilere de kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyada özellikle 3 gün içerisinde başvuru yapacak olan kişilerin kampanya bitmeden bu kampanyadan yararlanacaklarını açıkladılar. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek nakit desteğinden faydalanabilecek ve onaylanan bu kredileri hemen istediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak, kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olarak 50000 TL'ye kadar devlet destekli kredi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda hemen aynı gün içinde başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapacağını söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bildirilen başvuru gerçekleştirecek olan kişiler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden almış oldukları kredi onayı sonrasında şubelere gitmeden de hesaplarını ödemelerini alabilecek ve bu parayı dilediği gibi kullanabilecektir.

Pad ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşlara banka 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubesine giderek'te de maaşlarınızın bu bankada olması durumunda kredi kampanyalarına katılabilir, onaylanan krediyle birlikte dilerseniz diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak için de destek alabilirsiniz. Devlet destekli olarak en düşük faiz oranlarından yararlanacağınız bu kampanyalar için 3 gün içinde başvuru yapmanız isteniyor.