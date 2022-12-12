15 bin TL ile 80 bin TL arasında PTT ödeme verecek! Bugün başladı ve Aralık sonuna kadar devam edeceği açıklandı

PTT acil para ihtiyacı olan emeklilere duyuru yaptı. Bu bankadan emekli maaşı almanız durumunda sizlere 15 bin TL ile 80 bin TL arasında ödemeler olacaktır. PTT emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere özel olarak vereceği bu kampanyada nakit, ödemesi yapacak olan kişilere, hemen aynı gün içinde nakit kredi olarak ödeme yapacağını açıkladı. PTT emekli kredisine katılmak isteyenler, emekli maaşını PTT üzerinden alması gerekiyor.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

Aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya, başvuru yapan emeklilere verilecektir. PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler, PTT ve Aktifbank aracılığı ile başlatılan bu kampanyaya katılacaklardır.

SMS İLE BAŞVURU

PTT emekli kredisine SMS atarak, oturduğunuz yerden hemen ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. PTT emekli kredisi için cep telefonları üzerinden mesaj atacak olan kişiler, 50 bin TL'Ye kadar onay almaları durumunda 36 ay vadeli, 50 ve 80 bin TL ödeme almaları durumunda ise 24 ay vadeye kadar nakit kredi alabileceklerdir. PTT emekli kredisi kampanyasına SMS ile şu şekilde başvuru yapabilirsiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına giriniz: "PTT yazıp boşluk bırakın TC KİMLİK numaranızı yazarak" Bu mesajı 30 50 numarasına gönderin. Bu şekilde değerlendirme sizin kimlik numaranıza göre yapılır ve onay alıp almadığınızı da bu şekilde hemen öğrenebilirsiniz. Onay alınan krediler, PTT üzerinden sizlere kullandırılacaktır. Maaş almayan vatandaşlar ise, maaş müşterisi olmak istemesi durumunda kredi kullanacaklardır.