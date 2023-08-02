Son dönemde küresel ölçekte yaşanan gelişmeler ülkemizi de önemli ölçüde etkilemiş, enflasyonda artışa yol açmış, bu da akaryakıt da dahil olmak üzere çeşitli ürün ve hizmetlerin fiyatlarını etkilemiştir. Bu zor zamanlarda, TEB muhteşem bir akaryakıt indirim kampanyasıyla imdadınıza yetişti.

TEB AKARYAKIT İNDİRİMİ DETAYLARI

TEB, 15 Ağustos'a kadar yapılan akaryakıt alımlarında 110 TL'lik indirim sunuyor. Bu muhteşem teklifi kaçırmak istemeyenler için işte katılım yolları. TEB Akaryakıt İndirim Kampanyası'na katılmak çok kolay ve bunu yapmanın iki yolu var. SMS ile katılmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir:

TEB Bireysel Kredi Kartı sahibi olduğunuzdan emin olun. 3 Temmuz - 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Bonus üyesi Opet istasyonlarından 400 TL ve ü zeri dört akaryakıt veya otogaz harcaması yapın. Beşinci alışverişinizi yapmadan hemen önce "OPET" yazarak 4616'ya SMS gönderin.

CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden katılım sağladığınızda ise 110 TL'lik çok daha cazip bir indirim kazanıyorsunuz. İşte nasıl yapılacağı:

CEPTETEB Mobil Uygulaması'nı indirin ve hesabınızı oluşturun. TEB Bireysel Kredi Kartı'nı kullanarak 3 Temmuz - 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Bonus üyesi Opet istasyonlarından 400 TL ve üzeri dört akaryakıt veya otogaz harcaması yap. 110 TL indirim kazanacağınız beşinci alışverişinizin 21 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesini bekleyin.

DİĞER DETAYLAR

Kazandığınız indirim 29 Eylül'de kartınıza uygulanacaktır. Unutmayın, indirim sadece ayrı günlerde ve tek seferde yapılan 400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişleri için geçerlidir. Her müşteri en fazla 100 TL indirim hakkına sahiptir.

Yakıt harcamalarınızdan büyük tasarruf etmek için bu altın fırsatı kaçırmayın. İster SMS ile ister CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden katılabileceğiniz TEB Akaryakıt İndirim Kampanyası, artan akaryakıt fiyatlarının yükünü hafifletmek için mükemmel bir yol.