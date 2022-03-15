15-22 Mart Arasında Başvuru Yapan Kişilerin TC Kimlik Numarasına Göre 14240 TL Ödeme Hesabına Yatacak. Son dakika bu açıklama ile başvurular hemen başladı. Tc Kimlik numaranız üzerinden verilecek olan 14240 TL, ödemeler için bir hafta başvuru imkanı sağlanacaktır. Türkiye'deki özel bankalar üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman alabiliyor. Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu kredilerde, sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında sonuç verilecektir.

Akbank üzerinden 14240 TL başvuru nasıl yapılır?

Akbank, başlatmış olduğu son dakika kampanyasında başvuru yapacak olan vatandaşlar için SMS ile işlem ya hazırlıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderin. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurularında, banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan tutar kadar kredinin nekadar olduğunuda yine mesajda, göreceksiniz. 36 ay vadeye kadar kullanabileceğiniz bu kredilerde Akbank, sizlere ayrıca düşük faiz oranları ile kredi verdiği gibi ilk kriter, site ödemesinde de 3 ay erteleme imkanı sunacak.

Yapı Kredi Bankası 14240 TL Ödeme Başvurusu

Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, 14240 TL ödeme için SMS de atmanızı istiyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel kimlik numarası ve aylık gelirinizi aralarda boşluk bırakarak, yazabilir ve bu mesajı 44 11 numarasına gönderebilirsiniz. Yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında banka, değerlendirmeyi otomatik olarak Genel Müdürlüğü tarafından yapacak ne kadar sonuç alacağınızı sizlerin mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna gönderecektir.

Yapı Kredi Bankası müşterisi olan vatandaşlar ise sms atmadan, başvuru yapmak istiyorlarsa kendi hesapları üzerinden almış oldukları internet şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan nakit başvurusunda bulunabilir. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredilerde, masrafsız olarak işlem yapacak ve düşük faiz oranları ile şubelere gitmeden kredi kullanmış olacaksınız. Güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak öğrenebilirsiniz.