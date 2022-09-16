14,5 Milyon Emekliye Müjdeli Haber! Sabah ve Akşam Başvuru Yapılarak, 30.000 TL Ek Ödeme Devlet Destekli Olacak...

Emekli olan vatandaşlara 30000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden de yapabilecek ve onaylanan bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırabileceklerdir. Emekli olan vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için işlem yapmak istiyorlarsa, ihtiyaç kredilerini 5 dakika içerisinde alabilecekler ve onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olarak aynı gün içinde hizmet alabileceklerdir.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli alacakları, ihtiyaç kredilerinde banka kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde hizmet alabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de hemen işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalara katılabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden yapılacak olan kredi kampanyasında 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için banka aynı gün içinde SMS ile kredi onayı vereceğini açıkladı.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Denizbank üzerinden bu şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredilere hemen hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda kredi kullanacak olan kişileri aynı gün içinde hizmet vermektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yedi gün yirmi dört saat ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen kişilere başvurularına 5 dakika içerisinde yapabileceğini de söyleyebiliriz. Emekli maaş alan vatandaşlar için 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verecek olan Ziraat Bankası, kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.