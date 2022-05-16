14.00'de Açıklandı: TC kimlik numaranıza 5000 TL ödeme yatmış olabilir

Kimlik numarası üzerinden ödeme alacak olan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar işlem yapacak olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu son kampanyada, bugün itibariyle saat 14:00 sonra başvuruları tekrardan almaya başlayacağını açıkladı.

Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunabilecek ve nakit ihtiyacınızı bu yapı Kredi Bankasının yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte hallede bileceksiniz. yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin bazı şartlar dahilinde kredi onay alabilecekleri haberi geldi.

Sms ile oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirebileceğimiz bu kredi kampanyasından başvuru yapacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmak için cep telefonları üzerinden mesaj atmaları gerekmektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve güncel olan aylık gelirinizi yazdıktan sonra 44 11 numarasına bu mesajı göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Daha önce Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmış olan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek için sms atmasına gerek yok. Bankanın mobil uygulaması üzerinden ve internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yaptıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve 5000 TL'ye kadar ödeme alıp almadığınızı kontrol edebileceksiniz.

Banka şubelerine giderek işlem yapacak olan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte En yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek başvurusunu gerçekleştirebilir.