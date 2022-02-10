14000 TL Nakit Dağıtılacak! Başvuru Yapacak Olan Kişilere Önemli Haber Geldi

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre hesaba koşulsuz olarak 14.000 Türk Lirası yatırılacak. Hesaba para akmaya başladı. Garanti Bankası, hayata geçirdiği bu kampanya ile vatandaşlarına hızlı bir şekilde kredi sağlayabiliyor.

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre hesaba koşulsuz olarak 14.000 Türk Lirası yatırılacak. Hesaba para akmaya başladı. Garanti Bankası, bu kampanyanın uygulanmasıyla vatandaşlara hızlı kredi onayları sağlayacak.

Garanti Bankası vatandaşları için sevindirici haber ise 14.000 TL'lik nakit ödemenin hesaplarına yatırılmış olması. Vatandaş kredisine hızlı bir şekilde onay veren banka, resmi internet sitesinde 36 ay geri ödemeli 14 bin liralık kredi hakkında bilgi paylaştı. kredi imkanını düşünen vatandaşlar, şubeye gitmeden Garanti Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Genel İşler Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan vatandaşlar banka politikalarına uymaları halinde işlemlerini garanti altına alacak.

Garanti Bankası'nın düzenlediği kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların kredi notunun 1350 ve üzerinde olması şartı bulunmaktadır. Bu şartı sağlayan vatandaşlar hızlı bir şekilde onaylanacak. Nakit ihtiyacı olanlar kendilerine en yakın banka şubesinden ve bankanın resmi web sitesinden kredilerin güncel faiz oranlarını görebilirler. Kampanyanız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kredi Başvurunun İnternet Üzerinden Yapılması

Kredi kampanyasına katılmak için online başvuru yapmak isteyen herkesin bankanın mobil uygulamasını kullanması gerekmektedir. Mobil uygulamayı kullanmak isteyen herkesin banka müşterisi olması ve müşteri hesabında şifre oluşturması gerekmektedir. Garanti Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak Garantilem oluşturan müşteriler anında çok hızlı bir biçimde kredi alabilmektedir.

Kampanyaya uygulama üzerinden katılarak, banka şubesine veya evrak işlemlerine gitmeden anında kredi onayı alabilir ve onaylanan kredileri hesabınıza kolay bir şekilde devredebilmeniz mümkündür.

Garanti Bankası tarafından verilecek olan bu krediler, memur ve emeklilere yönelik kredi kampanyalarını hedeflemiştir. Emeklilerin krediye ulaşabilmeleri için emekli maaşlarını Garanti Bankası'na yatırmaları gerekiyor. Sınırlı kredileri bu şekilde kullanabilirsiniz. Kredi kullanacak vatandaşlar da bankanın kredi kampanyası kapsamında borç kapatmak veya devretmek için kredi kampanyasına katılabilirler. Bir banka tüm banka borcunuzu tahsil edebilir.