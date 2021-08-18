14 Yaşındaki Genç Kıza 37 Yaşındaki Kuzeninden İstismar! Neden Serbest Bırakıldı?

37 yaşındaki M.D. isimli şahıs, iddialara göre Diyarbakır'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi olan kuzeni ile evlenmek için ailesinden istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Daha sonra 14 yaşındaki amcasının kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan şahsın delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Genç kızın elbiselerinde elde edilen bulgular sonrasında avukat, 37 yaşındaki M.D. hakkında suç duyurusunda bulundu ve konu hakkında detaylar merak edildi. Korkunç olay hakkında soruşturma devam ederken kriminal polis laboratuvarı raporunda genç kızın elbiselerinde bulgular elde edildi. 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi ise bugün kendisine yaptığını ve yarın başka kızları da yapacağını söyledi. Hayalinin doktor olmak olduğunu ifade eden 14 yaşındaki F.D. hayallerinin yıkıldığını ifade etti.

11 Haziran tarihinde Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen olay adeta kan dondurdu. 37 yaşındaki M.D.’nin daha önce dini nikahlı eşine şiddet uyguladığı ve 2 eşi tarafından terk edilen 5 çocuk babası olan bir müzisyen olduğu öğrenildi.

37 yaşındaki M.D., anne ve babası ile aynı mahallede oturmakta olan amcasının evine gidip 14 yaşındaki kızlarını istedi ancak olumsuz bir yanıt ile karşılaştı. Genç kızın babası, kızının çocuk yaşta olduğunu belirterek yeğenine olumsuz bir yanıt verdi.

İsteme olayından birkaç gün sonra ise M.D. isimli şahıs kuzeni ile aynı yaşta olan kızını onun yanına gönderdi ve oyun oynamak için evlerine getirdi. Kuzenini evlerine getiren M.D., burada istismarda bulundu ve olay bu şekilde ortaya çıktı. 14 yaşındaki genç kız eve gidip başından geçenleri anlattı ve daha sonra şikayetçi olmayı da ihmal etmedi. Polis merkezine gidip şikayetçi olmasından sonra M.D.’nin gözaltına alındığı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.